El debate sobre el futuro de la mina de cobre de Donoso enfrenta dos lecturas. Por un lado, el Órgano Ejecutivo y voceros particulares afines a la gestión estatal directa sostienen que el Estado puede aprovechar el yacimiento sin otorgar una nueva concesión, eludiendo la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023. Por otro, quienes adversan el proyecto y critican la estrategia oficial advierten que, conforme a la Constitución y a los fallos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2017 y noviembre de 2023, cualquier extracción comercial requiere la unción de la Asamblea Nacional y derogar o reformar la moratoria vigente.

La posición gubernamental parte de una lectura literal de la Ley 407 de 2023: esta prohíbe al Ministerio de Comercio e Industrias otorgar, renovar o prorrogar concesiones de minería metálica a terceros, pero no impide al Estado ejercer su dominio originario sobre el subsuelo. Sus defensores invocan el artículo 257, numeral 5, de la Constitución, según el cual las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado y pueden explotarse mediante empresas estatales o mixtas, concesiones o contratos conforme a la ley. Así, el Gobierno plantea conservar la titularidad del activo y contratar un operador técnico sin suscribir una concesión.

Sin embargo, soy del criterio de que el bálsamo de Fierabrás que propugnan los voceros oficiales contrasta con el principio de legalidad administrativa del artículo 18 constitucional, según el cual los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley autoriza expresamente. El propio artículo 257, numeral 5, supedita cualquier aprovechamiento del subsuelo a la cláusula “según lo establezca la Ley”; hoy, el Código de Recursos Minerales (Decreto Ley 23 de 1963) regula las concesiones a particulares, pues Panamá carece de una ley orgánica que cree una empresa minera estatal o regule la explotación directa.

A ello se suma el criterio fijado por el Pleno de la CSJ en sus fallos de inconstitucionalidad de 2017 y noviembre de 2023, la naturaleza jurídica de un acto no depende de la denominación asignada por las partes, sino de su contenido material, si el Estado conserva formalmente el título del yacimiento, pero delega en una empresa privada la ingeniería, la operación extractiva, el riesgo financiero y una participación sustancial sobre el mineral producido, se configuraría una concesión encubierta, incompatible con la Ley 407.

Las alternativas administrativas exploradas enfrentan objeciones constitucionales específicas, un contrato de servicios u operación bajo la Ley 22 de 2006 choca con el artículo 159, numerales 14 y 15, de la Constitución; un acuerdo integral sobre Donoso implicaría transar arbitrajes internacionales, pactar fórmulas especiales de reparto de ingresos y fijar compromisos ambientales a largo plazo, materias que exceden un contrato administrativo ordinario y tensionan el artículo 266 constitucional, que ordena licitación pública salvo excepción legal expresa.

Asimismo, constituir una empresa estatal o mixta exige una ley aprobada en tres debates conforme al artículo 159, numeral 13, de la Carta Magna, soy del criterio de que un fideicomiso público de cierre y remediación ambiental es un vehículo financiero que no sustituye un acuerdo habilitante para extraer recursos comercialmente, mientras la Ley 93 de 2019 (Asociaciones Público-Privadas) excluye materias regidas por leyes especiales como la minería y exige licitación abierta, se suman las exigencias del Acuerdo de Escazú (Ley 125 de 2020) y del fallo de noviembre de 2023 sobre el tema de la licitación pública y Estudio de Impacto Ambiental, como señaló el Pleno de la Corte: “La concesionaria y el Estado optaron por una Ley, porque, según uno de los considerandos del contrato de concesión, algunas cláusulas ‘...no están ajustadas a la respectiva ley de autorizaciones’, sin embargo, a criterio de esta Superioridad, independientemente del tema de la licitación pública que debió haberse realizado y no se hizo; la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental actualizado, con la situación de imprevisibilidad e incertidumbre acerca de las consecuencias, para el ambiente y para la salud que el proyecto podría conllevar es un elemento de peso, para el Pleno”.

Carece de sustento jurídico y lógico afirmar que una gestión estatal con asistencia técnica permite sortear la prohibición de otorgar concesiones, sin intervención legislativa, sin tomar que el Ejecutivo se restringe únicamente a tareas de cuido, mantenimiento y remediación pasiva, nunca a una explotación activa obviando las exigencias constitucionales, legales y ambientales.

Actuar ignorando estos argumentos ostensibles llevará al Estado, a la empresa y a sus inversores al mismo callejón sin salida de dos declaratorias previas de inconstitucionalidad; es mi opinión.