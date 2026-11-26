Noviembre, a juicio nuestro, fue escenario de tres acontecimientos mundiales, pudieron existir otros, pero dichos sucesos acapararon la atención internacional. Estos fueron, incluyendo la opinión de varios expertos e influencers de las redes: la gira apostólica del Papa León XIV (inicio viernes 6 noviembre al lunes 16 nov.), a Sudamérica; ver art.: Un Hombre llamado Robert, ahora Papa León XIV, estrella de Panamá jueves 19 noviembre. La Cumbre climática COP31 nov. celebrado en Antalya, Turquía del lunes 9 al 20 noviembre. El ultimo, la Cumbre de presidentes de Estados Unidos, China y Rusia; Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, el 19 de nov, respectivamente.

Los tres eventos ocurrieron con márgenes estrechos de tiempo y casi en el mismo periodo, cada uno con propias características, supuestas agendas distintas, dinámicas, propósitos aparentemente contrapuestos, interioridades específicas, pero en términos generales y pragmáticos: Intentar e impulsar buscar la paz global, esfuerzos por crear las condiciones de un mundo mejor, reducir la brecha entre países ricos y pobres, acceso universal de todos los sectores de la población a mejores condiciones de vida, tomar medidas, acciones inmediatas para detener o mitigar y adaptarse a los fenómenos climáticas, crisis ambiental, adoptar y practicar sistemas sostenibles en la agricultura.

Suena agradable a los oídos, entelequias y romanticismo, atractiva a la vista de propios y extraños, escepticismo y duda. Aparente contradicción o incoherencia, pero en el fondo y forma, a pesar de las doctrinas, debe prevalecer el instinto y supervivencia de la especie humana, el entorno natural y los ecosistemas. Los tres eventos persiguen un mismo hilo conductor, aunque las apariencias engañan.

Acerca de la visita del Papa a tierras sudamericanas, ya hemos incursionado en el tema y fue señalado párrafos arriba. La Cumbre de presidentes, de los tres países más poderosos mencionados, es harina de otro costal y amerita un tratamiento especial aparte y separado por las connotaciones políticas e ideológicas que implica el dominio y control de estos polos de poder, sobre el planeta.

Nos vamos a referir más específicamente y mayor amplitud, a la COP31 que culmino el 22 de noviembre en Turquía sin lograr alcanzar un acuerdo global final, producto de divisiones profundas en el uso de los combustibles fósiles y el financiamiento sobre cambio climático.

Fueron días de intensa discusión y negociaciones, imposición de criterios, visión centralizada y obtusa respecto a la complejidad de temas, terquedad e inflexibilidad en cuanto a posiciones de acercamiento a realidades más objetivas y efectivas.

Ya casi en las postrimerías y desarrollo del conclave, una información del Ministerio de Ambiente indicaba, entre otras cosas, que el Ministro de Ambiente:” cuestionaba la falta de avances concretos en las conversaciones multilaterales y critico la contradicción de algunos países productores de petróleo que respaldan públicamente la protección ambiental mientras bloquean iniciativas orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles”.

En ese mismo orden, Panamá denuncio “y elevo el tono de su mensaje en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) al exigir compromisos verificables y avances reales para enfrentar la crisis climática, mayor acceso al financiamiento para la adaptación para todos los países y una transformación del actual modelo de negociaciones internacionales, con el fin de que los acuerdos se traduzcan en beneficios reales para las poblaciones más vulnerables del planeta”.

De la misma forma, la delegación panameña expuso como una de sus prioridades, el Pacto de Panamá con la Naturaleza, una responsabilidad que abarca la restauración de 100,000 has. degradadas entre 2026 y 2035, incluidas 2,500 has. de manglares, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad, captura de carbono y protección de comunidades costeras frente a los efectos del cambio climático.

Las negociaciones se endurecieron, posiciones antagónicas, actitudes dogmáticas. Hubo la necesidad de extender por dos días adicionales las conversaciones, sin que existiera “humo blanco”.

Finalmente, en un comunicado publico que esta circulando en las redes sociales expresa: “Panamá objeta el Acuerdo Político de la Cumbre Climática de la ONU COP31 porque no responde a la Ciencia ni a la Justicia climática ni protege al Planeta”.

En un preámbulo introductorio a manera explicativa, mencionado el Acuerdo de Paris en 2015 y antes de esta fecha “el mundo se encaminaba hacia los 4 grados centígrados de calentamiento global. Hoy, las políticas actuales apuntan a que llegaremos a 2.8 grados. Ese es un verdadero progreso. Pero la ciencia es clara: 1.5 grados de calentamiento global es el limite y 2.8 sencillamente no es seguro”.

Hay que destacar, ultimas deliberaciones abundan en análisis críticos: nuestro deber es hacer lo correcto, nuestra responsabilidad es proteger el planeta. Ya es suficiente. Continúan con mayores señalamientos. Entre ellos: repiten compromisos previamente acordados, están decidiéndose por tecnologías no comprobadas científicamente, existe inconsistencia con lenguajes acordados anteriormente, no hubo claridad conceptual en eliminación de combustibles fósiles o una transición directa hacia energías renovables ni financiamiento climático adecuado.

Concluye con una admonición y advertencia filípica: “Panamá objeta porque la atmosfera no negocia, la ciencia no negocia y el planeta no puede seguir esperando”.

Demasiada retórica en la Conferencia y casi ningún resultado.