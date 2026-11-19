Suele haber cierta confusión entre lo que es un artículo de opinión y lo que supone la redacción de un auténtico ensayo, independientemente del tema. Además de ser el primero eminentemente periodístico y el segundo un género del todo intelectual (a menudo literario), existen características claramente diferenciadoras que no permiten confusión alguna conociendo las normas en cuanto a su forma, intencionalidad y propósito, declarados o no.

Para empezar, los artículos suelen ser relativamente cortos (no más de entre 800 y unas mil palabras como máximo), mientras que el ensayo tiende a ser mucho más extenso, denso y especializado; y como resultado de sus planteamientos analíticos por lo general llegan a determinadas conclusiones bien documentadas, acompañadas a menudo por notas al pie de página o al final del texto, y de una pertinente bibliografía de consulta. Es decir: el tradicional estilo periodístico más ligero frente al obligado y exigente aparataje académico.

Sin embargo, a veces es posible confundir ambos géneros... Las razones son las siguientes: En la medida en que un ensayo carezca de la tradicional densidad conceptual propia de la academia por la naturaleza compleja del tema tratado, más podrá parecerse a un artículo de opinión que no pretenda ser denso ni largo debido a la sencillez del tema abordado. Esto es un hecho.

En términos generales, considero que en Panamá hay excelentes ensayistas, la mayor parte de los cuales no han sabido o querido promoverse. Y es una lástima que muy poco se les reconozca fuera del cerrado mundillo de la academia.

Lo que sí es relativamente frecuente es que el ensayista que por alguna razón quiere figurar en un periódico muy respetado por la población lectora reduzca de forma deliberada el nivel de complejidad del ensayo original para hacerlo más accesible así al lector común y corriente, o al menos al de una menor sofisticación intelectual. El caso contrario es, a mi juicio, mucho menos frecuente. Entre los ensayistas que tengo en mente, recuerdo a Diego Domínguez Caballero, Baltazar Isaza Calderón, Rodrigo Miró Grimaldo, Franz García de Paredes, Gloria Guardia, Ricaurte Soler, Diógenes de la Rosa y Ricardo Segura, entre algunos de los ya fallecidos, todos profesores en su momento de la Universidad de Panamá; así como a los actuales: Ela Urriola, Rodolfo de Gracia, Margarita Vásquez, Danae Brugiati Boussounis, Salvador Medina Baraona, Fredy Villarreal Vergara, Erasto Espino Barahona, Manuel Orestes Nieto, Damaris Guerra Serrano, Melquiades Villarreal Castillo, Alfredo Figueroa Navarro, Luis Pulido Ritter, Marixa Lasso; Mario Molina, Ana Elena Porras, Rafael Ruiloba y yo mismo entre otros, en diversas especialidades...

Ambos tipos de textos es importante seguirlos alentando en nuestro medio; pero de sobra es sabido que son el cuento y la poesía los géneros más cultivados en Panamá. También lo he testimoniado en numerosas antologías, desde mi “Antología crítica de joven narrativa panameña” (México,1971), hasta la más reciente que publicará la UTP, titulada: “Cuentistas de Panamá: Antología generacional contemporánea” (53 cuentistas vivos).