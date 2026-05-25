El Día Mundial del Fútbol, que se celebra en las Naciones Unidas el 25 de mayo, pone de relieve una realidad incontestable: la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye un poderoso testimonio de lo que los países pueden lograr mediante una cooperación internacional sostenida. Canadá, Estados Unidos y México acogerán partidos cada uno de ellos, organizando conjuntamente la Copa Mundial más grande y ambiciosa de la historia, un logro que refleja no solo la coordinación regional, sino también el tipo de colaboración cada vez más necesaria en un mundo complejo e interconectado.

Aquí, en Panamá, este enfoque colaborativo adquiere un significado particular. Este mismo año, Panamá y Canadá celebran 65 años de relaciones diplomáticas, una asociación construida sobre el respeto mutuo, el diálogo político sostenido y una cooperación cada vez más estrecha en ámbitos como el comercio, la educación, la gobernanza y la movilidad.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reviste una importancia especial para el público panameño, ya que la selección nacional disputará en Canadá sus dos primeros partidos del torneo. Para Canadá, será un honor recibir a panameñas y panameños en un momento de gran significado y celebración compartida. Más allá del ámbito deportivo, esta ocasión ofrece una valiosa oportunidad para seguir reforzando los lazos entre nuestros pueblos mediante la experiencia colectiva de un evento verdaderamente global.

Canadá afronta la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un claro sentido de propósito, basado en sus valores y su perspectiva internacional. Como uno de los cuatro únicos países que han acogido tanto la Copa Mundial Femenina como la Masculina de la FIFA, Canadá aporta experiencia, solidez institucional y un compromiso inquebrantable con una organización inclusiva y responsable. El torneo ofrece la oportunidad de mostrar la cultura de Canadá, la diversidad de sus comunidades y su respeto inquebrantable por los pueblos indígenas, cuya presencia y colaboración son fundamentales para la organización en esta tierra. En esencia, el enfoque de Canadá se basa en ofrecer una Copa del Mundo segura, acogedora y basada en el respeto mutuo.

Esta iniciativa refleja también el papel más amplio que desempeña Canadá en la escena internacional. En estrecha colaboración con socios de otros países, Canadá contribuye a reforzar los sistemas que respaldan la seguridad, la resiliencia económica y los lazos entre los pueblos. Estos son los pilares no solo de un torneo exitoso, sino también de la estabilidad a largo plazo y el progreso compartido por todos los países del mundo.

El enfoque pragmático, colaborativo y basado en valores de Canadá, que queda plenamente de manifiesto en la organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pone de relieve su papel como socio en el que los panameños y otros pueden confiar, ya sea para impulsar iniciativas globales, fortalecer los lazos económicos o abordar retos comunes. La lección de este torneo histórico es clara: cuando se establece la confianza, la cooperación se profundiza y, con ella, se sientan las bases para un éxito duradero y compartido.

¡Les deseo mucho éxito a la Marea Roja y a todos los fanáticos de Panamá que estarán viendo los partidos, ya sea en Toronto o desde sus hogares aquí en Panamá!