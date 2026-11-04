CBFA: precios y costos

Cuando se habla de la “Canasta Básica Familiar de Alimentos (CBFA)” regularmente se refiere a los “precios” de los 59 productos, que se incluyen en este indicador socioeconómico.

Si bien, es muy importante tener conocimiento de los precios ofertados de cada uno de los productos que necesitamos comprar, al analizar y comparar cuánto le cuesta al consumidor los productos de la CBFA, es necesario distinguir entre “precio” y “costo”.

El “precio” es el valor asignado a cada producto, tomando en cuenta varios aspectos entre los que se puede mencionar: la oferta y la demanda del mismo; los gastos de producción, operación y de transporte; y el porcentaje que el agente económico le asigne y que le represente utilidad, es decir, cuánto ganaría al comercializar ese producto.

Por otro lado, el “costo” de la CBFA se calcula multiplicando el precio por la variable “consumo” asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a cada uno de los 59 productos que se incluyen en esta canasta alimenticia.

En función de lo anterior, la metodología de la Acodeco para presentarle a los consumidores el costo de estos 59 productos, es hacer la multiplicación del “precio” por el “consumo” y luego hacer la sumatoria de todos los costos individuales, para llegar a un total aproximado de este indicador económico. Y esto se hace de forma diferenciada. Un costo para supermercados y otro costo para los comercios minoristas llamados “rutas”: minisúper y abarroterías.

En cuanto al costo de la CBFA para cada agente económico en particular, lo que procede es hacer la multiplicación “precio por la variable consumo” y de no existir un precio, porque al momento del monitoreo el producto no se encontraba disponible para la venta, asignarle el precio promedio que se obtiene de los otros agentes económicos de la muestra donde sí se encontró el producto. La idea es hacer una comparación equitativa, es decir, que todos los agentes económicos tengan los 59 productos con precios, de tal manera de poder dar un costo comparable entre un agente económico y otro.

En conclusión, para hablar de las diferencias en el costo total de la CBFA entre un agente económico y otro, primero se debe asegurar que los comercios a comparar tengan los 59 productos de la lista con precio y de no tener alguno de los productos disponibles para la venta, se le asigna el precio promedio de los demás agentes económicos.

Se tiende a confundir a los consumidores cuando se habla de “costos” de la CBFA, pero resulta que el ejercicio que se hace es una sumatoria de precios, es decir, 1 unidad de cada producto. Esta acción induce a los consumidores a pensar que la labor que realiza la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia no se compadece con la realidad. Por otro lado, es importante resaltar la metodología que lleva a cabo esta institución al momento de monitorear y publicar el costo de la CBFA: precios más bajos de cada uno de los productos en todos los supermercados, abarroterías y minisúper que se visitan periódicamente.