Mientras usted lee estas líneas, una mujer en Latinoamérica está a punto de dejar de ser una historia con nombre y apellido para convertirse en una estadística. Solo en 2024, según la CEPAL, 3.828 mujeres fueron víctimas de femicidio en la región: once cada día.

Panamá no escapa de la tragedia. Según el Ministerio Público, en lo que va de 2026 se han registrado 21 femicidios, un 24 % más que en el mismo periodo del año anterior. Ya superamos el total de 2025, y el año aún no termina. Son cifras lúgubres que, vistas con luces largas, ensombrecen cualquier conmemoración. Cada dos horas, en algún lugar de América Latina, se apaga la voz de una mujer por el simple hecho de serlo.

Paradójicamente, la violencia contra la mujer es democrática: no distingue edad, clase ni profesión. Alcanza a niñas, adultas y adultas mayores; a profesionales y a mujeres sin estudios; a las adineradas y a las que viven en la pobreza, aunque no todas tengan las mismas salidas. Al yugo del agresor se suma un segundo golpe: el de un sistema que las empuja a denunciar y luego no las protege. Es la doble victimización: el Estado les falla a quienes juró proteger.

Desde la promulgación de la Ley 82 de 2013, que tipificó el femicidio, poco ha cambiado: la ley nombra y castiga el delito, pero no es una pomada mágica que lo prevenga. La OMS reconoce esta violencia como un problema de salud pública; creer que se resuelve únicamente con castigo penal es un dogma que los resultados ya desmienten.

Lamentablemente, las convenciones internacionales para eliminar la violencia contra la mujer, desde la CEDAW hasta la Convención de Belém do Pará, suelen correr la misma suerte que tantas otras normas: quedar en letra muerta. La palabra, en tanto vehículo del pensamiento, comunica nuestras intenciones, pero solo la acción las cumple.

Lo mismo ocurre con las caminatas, los slogans y los hashtags que cada 25 de noviembre llenan las redes de likes, compartidos y opiniones solidarias. Salvo contadas manifestaciones disruptivas, su efecto rara vez se sostiene si no hay detrás un movimiento organizado que convierta la indignación de un día en exigencia permanente.

En julio pasado, el Ministerio Público presentó el Protocolo Patricia para fortalecer la investigación de estos crímenes. Es pronto para medir su efectividad, pero que hayan pasado trece años sin que se considerara necesario un protocolo resulta difícil de explicar.

El femicidio es el extremo letal de un continuo de violencia. Rara vez es un hecho aislado y, a menudo, ocurre ante la inoperancia del sistema. Como los vientos que preceden a la tormenta, la violencia doméstica la anuncia: insultos, control, golpes, denuncias que no prosperan. Si nadie lee esas señales a tiempo y valora el riesgo, el desenlace puede ser fatal.

Como psicólogo forense he escuchado miles de historias de mujeres presas de la indefensión y la zozobra, que despiertan cada mañana bajo la sombra de un miedo constante: que su denuncia termine en una carpeta archivada por falta de prueba —o de voluntad—, o que el hombre que alguna vez les prometió amor eterno se convierta, en cualquier momento, en su verdugo.

Cierto es que la sola denuncia no debe equivaler a una condena adelantada; pero tampoco puede convertirse en una travesía por el desierto en la que la justicia se aleja como un espejismo. Las víctimas no viven de quimeras ni de promesas vacías: necesitan acciones concretas del Estado que les faciliten el tránsito hacia su empoderamiento.

Eso significa un empleo que les permita sostenerse, un lugar seguro donde dejar a sus hijos pequeños mientras trabajan, acceso a estudios o capacitación, atención psicológica y médica oportuna, asesoría legal eficaz, una vivienda digna y una justicia que, sin perder su imparcialidad, abra los ojos. Un largo etcétera frente al cual una boleta de protección, por sí sola, se queda corta.

Cada 25 de noviembre cerramos y abrimos una herida. Cada día, madres, hijas, vecinas y estudiantes son asesinadas. Hoy nos toca cerrar la brecha entre la palabra y la acción; cerrar el ciclo, no las carpetas, y abrir los ojos a las señales antes de que llegue la tormenta.