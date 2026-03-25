Cuando escuchamos los términos competencia y competitividad, podríamos pensar que se trata de conceptos similares o incluso sinónimos. Sin embargo, en el ámbito económico tienen significados distintos y cumplen funciones diferentes dentro del funcionamiento de los mercados.

La competencia se refiere, en términos prácticos, a la rivalidad que existe entre los agentes económicos dentro de un mercado. Es decir, la disputa entre empresas por atraer consumidores, ofrecer mejores productos o servicios y ganar participación en ese mercado.

Por su parte, la competitividad se relaciona con la capacidad que tiene un agente económico para destacar dentro de ese entorno de rivalidad. Implica innovar, mejorar procesos, aumentar la eficiencia, elevar la calidad, optimizar los costos de producción o incluso ofrecer mejores precios al consumidor.

En otras palabras, mientras la competencia es el hecho de competir, la competitividad es la capacidad para hacerlo mejor que los demás. Ambos conceptos están estrechamente relacionados, pero cumplen roles distintos dentro de la dinámica económica. La competencia genera presión en el mercado, mientras que la competitividad permite a las empresas responder a esa presión con innovación y mejoras constantes.

Para ilustrar esta diferencia, imaginemos un mercado donde existen varias cafeterías que compiten por atraer clientes. Todas venden café preparado en cafeteras industriales similares, y ofrecen un producto relativamente homogéneo.

Sin embargo, una de estas cafeterías decide diferenciarse. Para ello invierte en mejores equipos que permiten controlar con precisión la temperatura del agua para evitar que el café se queme. También adquiere un molino de última generación que le permite moler el café justo antes de prepararlo, preservando así las notas de aroma del grano. Además, utiliza una balanza para medir con exactitud la cantidad de café necesaria para cada taza e instala filtros de agua que eliminan minerales que podrían alterar el sabor.

Estas mejoras representan un aumento en la competitividad de esa cafetería. Al innovar en su proceso productivo y mejorar la calidad del producto final, es probable que aumente la preferencia de los consumidores y, con ello, su participación en el mercado frente a sus competidores.

Este ejemplo muestra que, aunque todas las cafeterías compiten, solo aquellas que introducen mejoras, innovaciones o eficiencias logran ser más competitivas. En mercados donde existe una competencia sana, las empresas se ven incentivadas a mejorar continuamente sus procesos, productos y servicios para mantenerse vigentes y responder a las exigencias de los consumidores.

De esta manera, la competencia no solo beneficia a las empresas que buscan diferenciarse, sino también a los consumidores, quienes pueden acceder a mejores productos, mayor variedad, precios más competitivos y servicios de mayor calidad.

En este contexto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) tiene entre sus funciones promover y proteger la libre competencia en los mercados. Al ejercer esta labor, contribuye a generar entornos económicos más dinámicos, transparentes y eficientes, donde las empresas se ven incentivadas a mejorar continuamente su competitividad, en beneficio de los consumidores y del desarrollo económico del país.

* El autor es analista económico en el Departamento de Análisis y Estudio de Mercado de la Acodeco.