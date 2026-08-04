Compromiso con el futuro: elección en el CRUPO abre una nueva etapa

Toda elección universitaria representa mucho más que la escogencia de una autoridad. Constituye un acto de confianza colectiva, una expresión de esperanza y un compromiso con el futuro de la institución.

La reciente elección del profesor Marcos Raúl Botacio como director del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste marca el inicio de una nueva etapa, la cual despierta grandes expectativas sobre el rumbo que tomará uno de los centros académicos de mayor proyección del país.

El resultado electoral refleja la voluntad de una comunidad que aspira a fortalecer la calidad académica, la investigación, la extensión y la vinculación con la sociedad. Más allá del nombre del ganador, el mensaje que dejan las urnas es la necesidad de consolidar una gestión abierta al diálogo, la participación y la construcción de consensos.

Las universidades constituyen la conciencia crítica de la nación. En ellas se forman los profesionales que conducirán las instituciones públicas y privadas, pero también ciudadanos llamados a fortalecer la democracia, el pensamiento crítico y la innovación. Por ello, cada proceso electoral universitario trasciende los intereses individuales y adquiere una dimensión institucional que compromete a toda la comunidad académica.

El Centro Regional Universitario de Panamá Oeste ocupa una posición estratégica dentro de la Universidad de Panamá. El acelerado crecimiento de la provincia exige respuestas acordes con las nuevas realidades económicas, sociales, ambientales y tecnológicas. Esa dinámica demanda liderazgo, planificación y una visión capaz de anticipar los desafíos del desarrollo regional.

Concluido el proceso electoral, comienza la etapa más importante: gobernar para todos. La legitimidad que otorgan las urnas debe traducirse en capacidad para escuchar, integrar diferentes perspectivas y promover una administración transparente, participativa y orientada a resultados.

En este campo, el profesor Botacio destaca como estratega en comunicación y posee una filosofía humanista que basa el diálogo en el respeto a la dignidad humana. Su reto será traducir esas cualidades en políticas concretas que involucren a estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo.

La educación superior enfrenta profundas transformaciones impulsadas por la inteligencia artificial, la digitalización y la internacionalización del conocimiento. En este escenario, el liderazgo universitario requiere no solo competencias administrativas, sino también capacidad para comunicar, generar confianza y conducir procesos de cambio con responsabilidad y visión estratégica.

Panamá Oeste necesita una universidad cada vez más integrada a su entorno, comprometida con el emprendimiento, la innovación y la solución de los problemas comunitarios. Confiamos en que las nuevas autoridades convertirán la confianza depositada en una gestión que fortalezca al Centro Regional y contribuya al desarrollo de la educación superior panameña. Invitamos a toda la comunidad a sumarse activamente a este nuevo ciclo.