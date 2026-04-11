Cuando cambian los códigos...

Hay algo que está cambiando en Panamá. No es escandaloso. No hace ruido. No se impone en titulares.

Se siente en la forma en que la gente responde, o deja de responder, cuando se le pregunta por política. En las pausas antes de opinar. En ese “depende” que cada vez aparece más.

Durante mucho tiempo, las respuestas eran automáticas. Partido, postura, opinión. Todo parecía estar claro. Hoy ya no y eso no es debilidad, es evolución. Porque Panamá se está convirtiendo en un país que está dejando de repetir y empezando a pensar por sí mismo. Detrás de cada “no estoy seguro”, muchas veces hay algo más profundo, desconfianza, cansancio, expectativa, pero también criterio.

Cada vez los ciudadanos ya no responden para quedar bien. Opinan desde su propia convicción, desde su propia realidad que moldea sus comportamientos y decisiones. Sus reflexiones ya no parten de los mismos códigos, ni responden a las mismas certezas. Hay nuevas realidades, más complejas y personales, que han ido modelando la forma en que hoy los ciudadanos entienden su país, la política y su propio rol.

Lo que antes parecía inamovible, hoy se cuestiona. Lo que antes se asumía, hoy se evalúa y lo que en otro momento tendría una aceptación total, hoy puede generar dudas profundas.

Lo cierto es que la gente no solo vive y percibe una realidad distinta, sino que está construyendo nuevos códigos para interpretarla.

En los próximos días, se estará publicando la encuesta Vea Panamá en La Estrella de Panamá. Allí se pondrá en números, lo que hoy muchos ya piensan y sienten. No será solo una encuesta, será una radiografía del país. De lo que preocupa, de lo que pesa y de lo que empieza a importar más que antes.

No se trata solo de política. Se trata de entender en qué momento estamos como sociedad y hacia donde vamos. Porque los países no cambian el día de una elección, cambian antes.

Aunque muchos generadores de opinión, políticos y asesores, se enfoquen solo en lo electoral, los verdaderos cambios son sociales, se construyen con el tiempo, en silencio, transformando la forma en que la gente piensa y posteriormente decide.

Lo electoral no inicia el cambio, lo refleja. Es el resultado de quienes supieron interpretar ese nuevo momento y actuar con una visión clara.

Y es que hay que decirlo, el pensamiento cambia cuando las certezas se rompen, cuando los paradigmas sociales se quiebran y comienzan a surgir otros nuevos, cuando las preguntas empiezan a ser más importantes que las respuestas y es ahí donde investigar se vuelve fundamental.

Cuando un país cambia en silencio, entenderlo no puede depender de intuiciones, percepciones o narrativas aisladas. Necesita evidencia.

Poner en números lo que la gente siente no es reducir la realidad. Es hacerla visible. Es transformar lo intangible en información, lo individual, una respuesta, en una lectura colectiva. Porque al final, las encuestas no solo capturan opiniones, obtienen, en muchos casos, el momento exacto en que una sociedad empieza a ser distinta o como se desarrolla, inclusive a veces sin cambiar, pero en consciencia del camino que está recorriendo. Y en ese punto exacto, cuando el cambio aún no hace ruido, es donde la investigación deja de ser una herramienta y se convierte en ventaja. Porque al final, la diferencia es clara, hay quienes entienden su tiempo... y quienes se dan cuenta cuando ya todo cambió.