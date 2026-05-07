Cuando comprar sin informarse sale caro: una historia que deja lecciones al consumidor

Carlos siempre soñó con tener casa propia. Como muchos panameños, vio en una feria inmobiliaria la oportunidad perfecta: múltiples proyectos, bancos ofreciendo financiamiento inmediato y promociones que parecían irrepetibles. Todo en un mismo lugar, con la sensación de que debía decidir rápido para no perder “la oferta del momento”.

Recorrió varios estands hasta encontrar el proyecto ideal: buena ubicación, una cuota mensual aparentemente accesible y un bono promocional si firmaba ese mismo día. Sin pensarlo demasiado, reservó la vivienda. La emoción superó la cautela.

Lo que Carlos no hizo en ese momento, fue detenerse a revisar con detenimiento el contrato de promesa de compraventa. Tampoco solicitó asesoría legal, ni comparó otras opciones de financiamiento. Confiado en la información verbal proporcionada, firmó el documento, sin analizar cada cláusula.

Semanas después, cuando el proyecto avanzaba, recibió una notificación del promotor que no esperaba: el costo de la vivienda sería ajustado debido a una cláusula relacionada con el incremento en los precios de los materiales de construcción. Esa disposición, claramente establecida en el contrato, permitía al promotor trasladar ciertos aumentos de costos al comprador.

Carlos, sorprendido, revisó entonces el contrato con mayor detenimiento. Allí estaba la cláusula que había pasado por alto. El precio final ya no coincidía con el monto que inicialmente había considerado, al momento de tomar su decisión.

A esto se sumaron otros elementos, que no evaluó oportunamente: gastos adicionales asociados, condiciones del financiamiento y tiempos de entrega sujetos a variaciones. Su presupuesto comenzó a desbalancearse.

Finalmente, ante la imposibilidad de asumir los nuevos costos, Carlos optó por desistir del proyecto. Esta decisión implicó la pérdida de parte del dinero entregado inicialmente, además del tiempo y las expectativas invertidas en la compra.

Historias como esta, reflejan situaciones reales que pueden evitarse con información y análisis previo. Desde la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de la Unidad de Análisis de Aumento de Costos (UAAC), se insiste en la importancia de que los consumidores comprendan plenamente las condiciones de cualquier contrato antes de firmarlo, especialmente en entornos como las ferias inmobiliarias donde las decisiones suelen tomarse con rapidez.

Entre las principales recomendaciones están: leer cuidadosamente cada cláusula del contrato, prestar especial atención a disposiciones sobre ajustes de precio, verificar el estado legal del proyecto, no firmar ningún documento si aún tiene dudas y comparar distintas opciones de financiamiento. Asimismo, es clave evaluar la capacidad real de pago y no basar la decisión únicamente en promociones o cuotas iniciales atractivas.

El caso de Carlos no es único, pero sí ejemplifica cómo una decisión apresurada puede transformarse en una experiencia costosa. Comprar una vivienda sigue siendo una meta alcanzable, pero requiere responsabilidad, información y análisis.

Las ferias inmobiliarias pueden ser un excelente punto de partida, siempre que el consumidor actúe con criterio y conocimiento. Porque al final, más allá de la emoción del momento, una firma representa un compromiso a largo plazo que merece ser asumido con plena conciencia.