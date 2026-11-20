Desde las grandes terminales de carga hasta los muelles pesqueros, Panamá y América Latina necesitan prepararse para dos problemas distintos: que el clima interrumpa las operaciones de un puerto y que ese cierre afecte a los demás.

Un buque puede cambiar de puerto, si una terminal cierra por mal tiempo. Sin embargo, un pescador artesanal que regresa con su pesca tiene muchas menos opciones, si el oleaje le impide acercarse al muelle donde le espera el comprador. Para ambos casos, la pregunta sigue siendo es la misma: ¿dónde se puede descargar con seguridad y cómo llegará la mercancía a su destino? La respuesta depende por un lado de las condiciones del puerto como por el otro de las alternativas que tengan quienes lo utilizan.

Más del 80 % del comercio mundial de mercancías (medido por volumen), es transportado por mar. Ese dato ayuda a entender lo que está en juego cuando una gran terminal deja de operar. Dice menos sobre la importancia de un pequeño puerto de cabotaje, dedicado al transporte entre puntos de la costa de un mismo país. Para la población que recibe provisiones por esa vía, importa cuánto tiempo puede pasar sin el próximo desembarque.

Tanto en Panamá, como en el resto de América Latina, la planificación portuaria debe considerar qué ocurriría durante un episodio muy fuerte del fenómeno de El Niño. El cual consiste en un calentamiento periódico de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial que altera los patrones de lluvia y temperatura. Sus efectos varían según la región. Mientras que en una zona puede tener una sequía, otra puede recibir lluvias torrenciales. Sumado a esto, tenemos el aumento gradual del nivel del mar asociado al calentamiento global.

Conviene distinguir cómo llega cada amenaza al muelle. Una marejada, un episodio de oleaje intenso, puede dificultar el atraque de las embarcaciones. Con un nivel del mar más alto, las olas pueden alcanzar áreas que antes quedaban protegidas. En un acceso fluvial, la sequía puede reducir la profundidad disponible. Las lluvias, en cambio, pueden arrastrar tierra y arena hacia el canal. Al acumularse en el fondo, esos materiales reducen el calado admisible, es decir, la profundidad que puede alcanzar la parte sumergida de un buque sin tocar fondo.

En una gran terminal internacional, una interrupción puede obligar a desviar carga hacia puertos medianos. Pero que otro puerto esté abierto no garantiza que pueda recibir al buque. Necesita profundidad suficiente, un sitio de atraque disponible, equipos adecuados y espacio para la mercancía. Si la terminal receptora atiende además a una industria regional, tendrá que acomodar la carga desviada sin perder de vista los embarques que ya tenía comprometidos. Esas decisiones conviene acordarlas antes del cierre.

En un puerto pequeño, la prioridad puede ser mucho más inmediata. Si queda inutilizado el único punto de desembarque accesible, se interrumpe la distribución local, aunque las grandes terminales del país sigan operando. Allí puede ser más útil acordar con pescadores, transportistas y compradores un lugar alternativo de descarga que emprender una obra costosa. El acuerdo debe precisar quién verifica que el lugar sea seguro y cómo se avisa a quienes ya están en el mar.

La elección entre invertir en infraestructura y mejorar una alerta depende del problema. Si el agua alcanza con frecuencia una instalación eléctrica, conviene evaluar si debe elevarse o reubicarse. Si el peligro es una marejada, un aviso anticipado permite suspender a tiempo las maniobras. Ante el calor extremo, la protección depende también de cómo se organizan los turnos, el acceso al agua y las pausas del personal que trabaja a la intemperie.

La prevención puede reducir los gastos de reparación y las pérdidas por cierres prolongados. También permite proteger a los trabajadores y evitar que una inundación arrastre combustible al agua. Para decidir qué financiar, propondría comparar el costo de cada medida, incluido su mantenimiento, con el daño y los días de interrupción que podría evitar. Documentar esos riesgos y las medidas adoptadas puede facilitar la evaluación de una aseguradora, aunque el resultado dependerá de las condiciones de cada instalación.

Panamá podría empezar por un ejercicio práctico antes de la próxima emergencia. Que cada autoridad y operador portuario defina, junto con quienes usan el muelle, en qué condiciones se suspende el trabajo, quién comunica la decisión y dónde puede continuar el servicio. Después habría que ensayar el cierre con el puerto o el punto de desembarque que recibiría la carga. Ese ensayo permitiría descubrir, mientras todavía hay tiempo para corregirlo, si el buque tiene dónde atracar y si el pescador tiene dónde entregar su captura.