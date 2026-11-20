Con el pasar de los años, especialmente después del inicio de la llamada “Nueva Era Democrática”, las discusiones existentes sobre la desigualdad económica han estado siempre latentes y enfocadas básicamente en la etapa de recaudación fiscal, en donde la discusión central es, si la esencia gira en torno a gravar la fuente del ingreso o el flujo de la riqueza. Somos de la opinión que este enfoque resulta incompleto si se obvia que la estructura del presupuesto estatal es un factor básico y motor primario de la desigualdad social. Partiendo de este supuesto, el presupuesto público deja de ser un simple y puro documento contable o un soporte neutral de gestión, para convertirse en una verdadera matriz productora de los factores y circunstancias materiales de una nación; una estructura política y económica proyectada para reproducir privilegios o para democratizar oportunidades.

Al comprender, entender y explicar el presupuesto como una matriz viva, se demuestra que la desigualdad no es un fallo fortuito del mercado, sino una consecuencia directa de la arquitectura del gasto público. Cuando la estructura presupuestaria da preferencia de manera disciplinada al servicio de la deuda financiera o a los subsidios regresivos por encima de la inversión estructural en educación, salud e infraestructura periférica, entre otras, el Estado funciona como un mecanismo de transferencia inversa. De esta manera, la rigidez inercial del presupuesto fortifica año tras año las asimetrías de poder, comprobando que no es suficiente debatir cómo se extrae la riqueza de la sociedad, si la matriz que distribuye los recursos públicos está constituida o diseñada, desde su base, para ensanchar la brecha social.

Se parte del siguiente postulado: “La desigualdad estructural de una nación no es un fallo inevitable del mercado, sino el reflejo directo de la asignación de su presupuesto público. Cuando un Estado reestructura su gasto, pasando de una lógica asistencialista y burocrática hacia una inversión estratégica en sectores productivos inclusivos y capital humano, altera el tejido económico desde su base, reduciendo las brechas de ingreso de manera permanente y auto sostenible.”

Cómo se origina el problema o de dónde parte el diagnóstico de la realidad. A lo largo del tiempo se ha podido constatar que la desigualdad persiste especialmente debido a que los presupuestos tradicionales están mal estructurados, especialmente porque en esencia destinan la mayor parte de los recursos a sostener la burocracia estatal y a programas asistencialistas que solo alivian la pobreza en el corto plazo, pero que dejan inalteradas las causas estructurales que generan la desigualdad.

Somos del pensar que, al rediseñar el presupuesto, se puede trasladar el peso financiero desde el gasto corriente improductivo hacia la inversión estratégica en capital humano, lo cual incluye educación y salud, entre otros y sectores productivos inclusivos, en los cuales se puede mencionar de manera sencilla, infraestructura, tecnología y apoyo a emprendimientos locales. No cabe la menor duda que esta reestructuación inteligente altera la configuración económica desde la base aumentando la productividad y la capacidad de generar ingresos propios en los sectores históricamente rezagados.

De lo anterior se desprende de manera lógica que las brechas de ingresos se cierran de forma permanente y autosostenible, lo cual va a reducir a futuro las necesidades de gastos asistenciales, debido a que la población ya contará con las herramientas para prosperar por sí misma. De manera sencilla, es fundamental reconocer que para superar los abismos de la desigualdad es imperante renunciar a la visión meramente contable del fisco para asumir la Teoría de la Estructura Presupuestaria Transformadora como una ineludible hoja de ruta política y social. No basta con reformar los mecanismos de recaudación si el destino del gasto continúa operando como una inercia que legitima la exclusión y blinda el privilegio. Solo cuando el presupuesto nacional sea rediseñado desde su raíz para priorizar el desarrollo humano, la equidad territorial y la movilidad social por encima de la ortodoxia financiera, el Estado dejará de ser un reproductor de asimetrías para convertirse, finalmente, en el verdadero arquitecto de una democracia material y justa.

En última instancia, transformar la arquitectura del gasto público requiere entender que cada partida presupuestaria representa una decisión libre y un acto de voluntad política, como también una determinación ética sobre el futuro de la nación. No se trata sencillamente de administrar la escasez, ni de brindar calmas pasajeras que perpetúan la dependencia ciudadana, sino de saldar la deuda social histórica dotando a las comunidades rezagadas de herramientas productivas propias. Cuando la política fiscal deje de evaluarse exclusivamente bajo el prisma del equilibrio contable y comience a medirse por su capacidad real para impulsar la autonomía económica y el bienestar colectivo, el presupuesto habrá cumplido su misión más alta: convertir la igualdad formal de las leyes en una realidad tangible para toda la sociedad.