Después de 2030: los tres desafíos que definirán el futuro de Panamá

A medida que se acerca el año 2030, Panamá enfrenta una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cómo avanzar hacia metas ambiciosas de desarrollo social y ambiental en un contexto político marcado por un modelo económico liberal y un gobierno de orientación empresarial?

La interrogante es válida, pero también parte de una premisa que conviene aclarar: los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son una agenda de izquierda ni de derecha. Son, ante todo, una agenda de sostenibilidad del desarrollo. Su propósito no es reemplazar los modelos económicos existentes, sino orientarlos hacia un crecimiento más inclusivo, ambientalmente responsable y sostenible en el largo plazo.

En el caso de Panamá, esta reflexión resulta especialmente relevante. El país ha mostrado avances importantes en distintos ámbitos del desarrollo sostenible. Sin embargo, también enfrenta desafíos estructurales que seguirán marcando su trayectoria más allá de 2030.

Desde esta perspectiva, el análisis de la Agenda 2030 permite identificar tres factores que probablemente definirán el futuro del desarrollo panameño en las próximas décadas: la reducción de las desigualdades, la seguridad hídrica y la resiliencia frente al cambio climático.

El primer desafío tiene que ver con el ODS 10: reducción de las desigualdades. Durante las últimas décadas, Panamá ha sido una de las economías de mayor crecimiento en América Latina. Sin embargo, ese crecimiento no siempre se ha traducido en una reducción proporcional de las brechas sociales y territoriales.

Reducir la desigualdad exige -por lo menos- fortalecer tres pilares fundamentales del desarrollo: la educación, la salud y el empleo. Sin mejoras sustantivas en la calidad del sistema educativo, el acceso a servicios de salud para todos, y sin una economía capaz de generar trabajo decente y productivo, será difícil cerrar las brechas sociales que persisten en el país. En este sentido, los objetivos relacionados con educación de calidad, salud y bienestar, y trabajo decente forman parte del mismo desafío estructural: construir una economía más inclusiva y con mayores oportunidades para todos.

Este contraste también plantea una pregunta de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. El dinamismo económico basado en servicios globales, logística y finanzas ha generado prosperidad, pero sus beneficios no siempre se han distribuido de manera equilibrada en todo el territorio.

Persisten diferencias significativas entre zonas urbanas y rurales, entre distintas regiones del país y entre diversos grupos sociales. Reducir estas brechas no es solo una cuestión social; también es una condición para la sostenibilidad del propio modelo económico.

El segundo desafío está relacionado con el ODS 6: agua limpia y saneamiento, un tema que se perfila como uno de los ejes estratégicos del desarrollo nacional. Panamá es un país con abundantes recursos hídricos, pero la gestión del agua enfrenta presiones crecientes derivadas del crecimiento urbano, el aumento de la demanda y los efectos del cambio climático.

Además, el agua no solo es un recurso esencial para la población. También es un elemento clave para el funcionamiento del Canal de Panamá, una infraestructura estratégica para la economía nacional y el comercio mundial. El Canal depende del agua dulce para operar sus esclusas, y las sequías recientes han puesto de relieve la vulnerabilidad de este sistema.

Al mismo tiempo, el acceso al agua potable continúa siendo desigual dentro del país. Aunque la cobertura nacional ha mejorado en las últimas décadas, persisten diferencias importantes entre áreas urbanas y comunidades rurales o indígenas, donde los servicios de agua y saneamiento siguen siendo limitados.

El tercer desafío estructural está relacionado con el ODS 13: acción por el clima. Panamá cuenta con una ventaja notable en este ámbito: su amplia cobertura forestal ha permitido que el país sea reconocido como uno de los pocos países carbono negativos del mundo.

Este capital natural representa una oportunidad estratégica importante. En un contexto global marcado por la transición hacia economías bajas en carbono, la protección de los bosques, la restauración de manglares, el desarrollo de mercados de carbono y el impulso de una bioeconomía sostenible pueden convertirse en pilares de un nuevo modelo de desarrollo.

Sin embargo, esta ventaja no elimina los riesgos. Panamá también es vulnerable a los efectos del cambio climático, incluyendo sequías, inundaciones y eventos extremos que pueden afectar infraestructuras, ecosistemas y comunidades.

En conjunto, estos tres desafíos —equidad social, seguridad hídrica y resiliencia climática— reflejan una ecuación fundamental para el futuro del país. El desarrollo sostenible de Panamá después de 2030 dependerá en gran medida de su capacidad para reducir las desigualdades internas, gestionar estratégicamente sus recursos naturales, y fortalecer su resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

Panamá cuenta con ventajas importantes: una posición geográfica privilegiada, una infraestructura logística de alcance global y un capital natural excepcional. Pero el verdadero desafío será asegurar que el crecimiento económico se traduzca en mayor equidad social, agua para todos los panameños y resiliencia frente al cambio climático.