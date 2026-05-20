La brecha digital persiste en Panamá

Panamá se proyecta ante el mundo como el gran “Hub Digital” de las Américas, un punto clave de conexión donde circula gran parte de la información digital del mundo. Pero esa imagen choca con la realidad de nuestras comarcas, montañas y corregimientos, donde la conectividad sigue siendo una excepción y no un derecho. Lo que en la ciudad es cotidiano, estudiar en línea, acceder a servicios de salud, vender por internet, para el indígena, la mujer rural y el adulto mayor en el interior, en muchas comunidades del interior es una aspiración lejana.

La brecha digital en nuestro país no es solo tecnológica; es social, territorial y profundamente desigual. Mientras en las zonas urbanas la mayoría de los hogares tiene acceso a internet, en las áreas rurales menos de la mitad cuenta con este servicio, y en algunas comarcas indígenas el acceso sigue siendo mínimo. Estas no son solo estadísticas: son evidencia de exclusión.

Pero el problema va más allá de la conectividad. El analfabetismo en el siglo XXI ya no se define únicamente por la incapacidad de leer o escribir, sino por la exclusión del ecosistema digital. Esta carencia limita el ejercicio pleno de la ciudadanía y profundiza la desigualdad económica.

La falta de conectividad y de competencias digitales impide, por ejemplo, que pequeños productores accedan a mercados más justos, perpetuando ciclos de subsistencia que la tecnología podría romper. Así, el lugar donde se nace sigue determinando el acceso al futuro.

Panamá cuenta con instituciones clave en este proceso. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, la SENACYT y la ASEP conforman un entramado relevante. Asimismo, el país dispone de un marco normativo como la Ley No. 456 y la Ley No. 331 de 2022.

Sin embargo, el análisis de la política pública revela una debilidad evidente: la falta de articulación y de enfoque territorial. No basta con digitalizar trámites estatales si estos no son accesibles para quienes no poseen dispositivos o no dominan el lenguaje técnico. Un portal en español estándar puede resultar ajeno para muchas comunidades.

Existen iniciativas valiosas, incluyendo programas de inclusión digital y experiencias comunitarias que han demostrado ser efectivas cuando empoderan a la población local. Pero estos esfuerzos siguen siendo aislados.

Ese es el verdadero problema: no la ausencia de iniciativas, sino la falta de una visión de Estado integrada.