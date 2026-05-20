La brecha digital persiste en Panamá

Cerrar la brecha digital requiere una política pública clara y articulada. Es indispensable priorizar la conectividad en zonas rurales como un derecho habilitante, pero también entender que la conectividad sin competencias es una inversión estéril. No basta con llevar internet o distribuir equipos tecnológicos; el verdadero desafío está en desarrollar habilidades que permitan a las personas utilizar esas herramientas para educarse, emprender, acceder a servicios y mejorar su calidad de vida.Las instituciones públicas deben coordinarse eficazmente, pero este esfuerzo no puede recaer únicamente en el Estado. La participación activa del sector privado, especialmente de empresas de telecomunicaciones y tecnología, es fundamental para ampliar cobertura, innovar en soluciones accesibles y contribuir a la formación de capacidades digitales en las comunidades.En este proceso, <b>CLIPP </b>como organismo especializado en capacitación y formación, puede convertirse en aliado estratégico del Estado mediante programas de consultoría, alfabetización digital y desarrollo de competencias tecnológicas orientadas a poblaciones vulnerables. Integrar este tipo de capacidades técnicas dentro de la política pública permitiría fortalecer los procesos de formación comunitaria, especialmente en zonas remotas donde el acceso al conocimiento digital sigue siendo limitado.Iniciativas como las Infoplazas pueden convertirse en centros de innovación activa, mientras programas de formación itinerante deben llegar directamente a las comunidades más alejadas, con enfoque territorial, sensibilidad cultural y participación conjunta entre Estado, empresa privada y organizaciones capacitadoras.La tecnología puede ampliar libertades; la política pública decide si esas libertades llegan a todos.