El Darién y el Perú

La Carretera Panamericana uniendo todo el continente iba haciéndose una realidad. Sin embargo, la ruta sobre el Darién generó preocupaciones, reflexiones y varias iniciativas. En 1958, la industria de la construcción en el Perú estaba en crecimiento y se interesó en el proyecto que el ingeniero Roberto López Fábrega, entonces ministro de Obras Públicas de Panamá, venia impulsando acerca de una conectividad terrestre con el Darién. México tomó la delantera y, de acuerdo con lo señalado por el embajador peruano José Mariátegui en Panamá, la cancillería de Lima juzgó necesario el viaje del ministro de Fomento y Obras Públicas Eduardo Dibós Dammert para conocer sobre este financiamiento mexicano y determinar si había alguna oportunidad para el Perú (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Caja 5-20-A, of.343,1958).

El 7 de noviembre de 1958, el ministro de Fomento y Obras Públicas peruano llegó a Panamá procedente de un viaje de trabajo a México. Además del embajador Mariátegui, del cónsul José Alvarado y del funcionario administrativo Javier Reátegui, concurrieron a darle la bienvenida en el aeropuerto el ministro de Obras Públicas López Fábrega, el viceministro de relaciones exteriores Mariano Oteiza y el jefe de ceremonial y protocolo de la cancillería panameña Camilo Levy Salcedo. Al día siguiente, el embajador Mariátegui ofreció una recepción para cien personas donde Dibós, por especial encargo del Presidente de la República Prado Ugarteche, condecoró a López Fábrega con la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” (MRE, Caja 5-20-A, of.339,1958). Posteriormente, Mariátegui propició un almuerzo entre ambos ministros donde se abordó el asunto del Darién. Si bien Dibós recibió la información que necesitaba, una tragedia familiar afectó al ministro Fábrega por lo que el peruano interrumpió la visita retornando a Lima en la madrugada del día 9. Fábrega había sufrido la pérdida de su cuñada, de su sobrina y de dos niñas invitadas por la familia cuando la avioneta que las transportaba cayó al mar cuando se dirigían al archipiélago de San Blas (MRE, Caja 5-20-A, of.340,1958).

El vicepresidente peruano Ing. Carlos Moreyra Paz Soldán y el senador Antenor Fernández del Solar hicieron escala en Panamá, en rumbo hacia México, a finales de noviembre para hablar sobre el Darién con las autoridades panameñas. Fueron recibidos en el aeropuerto por el segundo vicepresidente Heraclio Barletta (que también era ministro de Trabajo), el presidente de la Asamblea Nacional Eligio Crespo y el jefe de ceremonial y protocolo Levy Salcedo. El embajador Mariátegui les ofreció una cena a la que asistieron también el vicepresidente Barletta y el diputado Crespo donde pudieron abordar los aspectos legales de una eventual inversión inca (MRE, Caja 5-20-A, of.362,1958). Como suele ocurrir cuando las negociaciones diplomáticas generan el interés de las potencias del momento, el embajador francés Lionel Vasse les ofreció un café en el Club de la Unión donde, en amena conversación, reflexionaron sobre el Darién. Si bien el informe de Mariátegui no explica este interés francés, es posible inferir, en razón de la revolución en infraestructura que generó la edificación de Brasilia iniciada en 1957, que Vasse estaba alerta a cualquier iniciativa que significase una oportunidad para la industria gala.

Poco después, a mediados de diciembre, la señora Carmen Miró, directora de estadística y censo de Panamá, ganó un certamen en Lima llevado a cabo por la OEA y las Naciones Unidas sobre métodos para realizar censos agropecuarios (MRE, Caja 5-20-A, of.380,1958), oportunidad que aprovechó el embajador Raúl de Roux, jefe de misión de Panamá en Lima, para mantener el interés peruano en el Darién brindando nueva información. Sin embargo, hacia mediados de 1959, en un año preelectoral para el Perú, surgieron otras prioridades y los debates políticos se orientaron hacia las obras de integración nacionales -como el proyecto de una carretera denominada “la Marginal de la Selva”- en lugar de explorar escenarios internacionales.

Esta situación no significó una desaceleración de la relación bilateral solo un cambio de dirección. Las autoridades aeronáuticas peruanas concedieron permiso definitivo para la ruta Panamá-Guayaquil-Lima de “Air Panama Airways” (MRE, Caja 5-20-A, of.296,1958) recibiendo el permiso de operaciones para TAPSA (Transportes Aéreos Peruanos S.A.) para la ruta Iquitos-Cali-Panamá-Miami con carácter “no regular” (MRE, Caja 5-20-A, of.285,1958).

Un último apunte sobre Eduardo Dibós Dammert. Además de ministro de Fomento fue alcalde de Lima en dos ocasiones y era nieto de una histórica educadora peruana. Fue padre del, más tarde, alcalde de Lima Eduardo “Chachi” Dibós Chappuis, impulsor de la construcción del circuito de playas de la Costa Verde en el exclusivo distrito de Miraflores y los tradicionales y, hoy bohemios, Chorrillos y Barranco. Una obra emblemática que las siguientes administraciones ediles han continuado haciéndola cuatro veces más extensa.