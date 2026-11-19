En una reciente entrega en estas mismas páginas, titulada “La dialéctica política de la transformación social”, el sociólogo Julio Moreno ofrece un lúcido diagnóstico sobre el agotamiento del Estado nacional panameño y la evolución de nuestro modelo transitista. Coincido en lo medular con su lectura sobre el desgaste institucional que arrastramos; sin embargo, su análisis —como tantos otros en el debate público— recurre a un término que merece un bisturí semántico urgente: el “neoliberalismo”.

Hace más de veinte años advertía, casi como quien grita en una cañada esperando un eco que nunca llega, sobre la trampa conceptual escondida detrás de ese vocablo. Hoy compruebo que la confusión persiste y que seguimos utilizando la palabra neoliberalismo como un comodín retórico para describir un fenómeno que, en realidad, es la antítesis del libre mercado.

Como bien señalaba George Orwell, la decadencia del debate político comienza cuando las palabras pierden su significado preciso y se convierten en etiquetas para señalar al adversario. Para deshacer el entuerto es necesario volver a la historia de las ideas. El término neoliberalismus no nació en los laboratorios del capitalismo salvaje, sino en París, durante el Coloquio Walter Lippmann de 1938. Acuñado por el economista alemán Alexander Rüstow, su propósito original era precisamente marcar distancia del laissez-faire decimonónico.

Ante el avance de los totalitarismos y las secuelas de la Gran Depresión, aquellos pensadores buscaban una middle-of-the-road policy —una política de camino intermedio— o como diría Cantinflas: “ni con la derecha ni la izquierda sino todo lo contrario”; y surgió el debate entre el mercado desregulado y la planificación centralizada. Proponían un Estado fuerte, capaz de arbitrar la competencia y sostener redes mínimas de bienestar; una visión que desembocaría en la Economía Social de Mercado alemana de la posguerra.

Quien rechazó de plano aquella etiqueta y aquel camino intermedio fue, paradójicamente, Ludwig von Mises. Presente en aquel coloquio, Mises advirtió que no existe un punto medio estable entre la propiedad privada y el control estatal. Para el pensador austriaco —quien se definió siempre como un liberal clásico a secas—, toda intervención estatal destinada a “corregir” el mercado genera distorsiones que exigen nuevas intervenciones, empujando inevitablemente a la sociedad hacia el colectivismo. Lejos de ser el padre del “neoliberalismo”, Mises fue su primer gran crítico. O como suelo decir yo: “No existe la mujer medio embarazada”; pues, desde el momento que te apartas de la verdadera liberta, ya está a la izquierda y en camino al totalitarismo.

Con el paso de las décadas, el término mutó hasta significar cosas opuestas según la latitud. En el mundo anglosajón hoy describe a una centroizquierda globalista que abraza el Estado de bienestar mientras pacta con las grandes corporaciones. En América Latina, en cambio, se convirtió en el cajón de sastre para bautizar las privatizaciones amañadas, las concesiones monopólicas y el contubernio entre el poder político y las élites económicas tras 1989.

Por eso, aunque el diagnóstico de Moreno sobre la captura del modelo panameño sea acertado, llamarlo “neoliberal” oscurece la naturaleza real del problema. Si hemos de buscar el vocablo correcto —o acuñar uno más preciso— para esa tendencia que fusiona el transitismo, el extractivismo y el poder político en Panamá, deberíamos hablar de mercantilismo corporativista, capitalismo de compinches (crony capitalism) o, si se quiere un neologismo más fiel a nuestra realidad, transitismo oligopólico.

Un sistema donde se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas, donde los sectores estratégicos operan bajo concesiones blindadas y barreras regulatorias que impiden la competencia real, no tiene nada de liberal. Tampoco lo tiene un aparato estatal hipertrofiado que asfixia al pequeño emprendedor con burrocracias mientras negocia privilegios en las altas esferas.

Nombrar bien las cosas no es un capricho académico, sino una urgencia cívica. Mientras sigamos llamando “neoliberalismo” al mercantilismo estatal que captura nuestras instituciones, seguiremos recetando más Estado para curar los vicios creados por el propio Estado. Y mientras no distingamos entre la verdadera libertad económica —basada en la competencia abierta y la igualdad ante la ley— y el capitalismo de privilegios, seguiremos gritando en la cañada sin que el eco nos devuelva una solución.