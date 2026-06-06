El Grau cruza el Canal en 1960

La plataforma de las vinculaciones navales es uno de los varios escenarios que la política exterior peruana viene desarrollando desde su constitución como República hace doscientos años. Los históricos lazos con Panamá se intensificaron desde 1903 con el reconocimiento jurídico peruano como nación independiente (Nota de agradecimiento panameña Nro. 122 del 9 de enero de 1904, MRE,Caja 534,file 16,doc.11,1904 publicada en el boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ese año) y que, entre 1920 y 1965, adquirieron intensidad al sumarse el apoyo de Torre Tagle -nombre con el que también se conoce a la cancillería peruana- a la diplomacia panameña en sus esfuerzos por recuperar la soberanía sobre el Canal. Uno de aquellos gestos que fortaleció la relación panameño-peruana fue la significativa travesía que protagonizó el entonces nuevo crucero BAP “Grau” en 1960.

El 13 de enero de aquel año, Lima avisó al embajador José Francisco Mariátegui en Panamá que el recientemente adquirido buque de guerra “Grau” cruzaría el Canal, presumiblemente el día 24, procedente de Gran Bretaña (Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Caja 5-20-A, of.17 y of. S2,1960).

Mariátegui tomó contacto inmediato tanto con las autoridades del gobierno panameño como con el XV Distrito Naval de la zona del Canal, obteniendo el apoyo del jefe interino Capitán de Navío USN William F. Howell -el titular, Contralmirante Lewis Parks, se encontraba en Chile en esos momentos- quien designó al Teniente USN Glenn Carroll como oficial de enlace para el tránsito del buque en cuanto se aproxime al Canal.

Con los panameños, Mariátegui también preparó la cobertura de prensa tanto nacional como internacional, para ello contó con la colaboración de Eleodoro Ventocilla, asesor de la oficina de relaciones públicas de la Presidencia de la República peruana, que había viajado al istmo días antes.

Juntos prepararon la visita del Presidente de la República Ernesto de la Guardia Jr. y de sus ministros al barco. Durante las coordinaciones, el despacho presidencial adelantó a Mariátegui que el Capitán de Navío Federico Salmón de la Jara -al mando del Grau- sería condecorado con la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de Gran Oficial.

El “Grau” llegó al puerto de Colón a las siete de la mañana del lunes 25 de enero; en la madrugada subieron al buque un grupo de periodistas peruanos y panameños, el propio embajador Mariátegui, el señor Ventocilla y el señor Francisco Pardo de Zela de Radio Nacional del Perú para la cobertura radial en vivo y así relatar el cruce del Canal.

Al llegar a las esclusas de Pedro Miguel del lado del Pacífico, el embajador Mariátegui desembarcó con el Capitán de Navío Salmón de la Jara para visitar al presidente panameño, los esperaban el primer secretario José Alvarado Sánchez y una escolta de honor. En el Palacio de las Garzas fueron recibidos por el presidente De la Guardia Jr., el canciller Miguel Moreno Jr., el jefe de la Guardia Nacional coronel Bolívar Vallarino, el director de protocolo de la cancillería panameña embajador Levi Salcedo y el jefe de relaciones públicas del despacho presidencial panameño Salustiano Chacón.

En la conversación, el Presidente de la República destacó los vínculos históricos, jurídicos, e incluso familiares entre ambos países añadiendo que el apoyo político recíproco era fundamental para avanzar hacia la integración continental.

Al concluir la entrevista y después de finalizada la entonación de los himnos nacionales, en el momento que la delegación peruana era conducida hacia la salida, el director de protocolo Salcedo comentó a Mariátegui que la ceremonia de condecoración sería a las siete de la noche en el buque (MRE, Caja 5-20-A, of.20,1960).

Mientras tanto, los oficiales del Grau eran conducidos a la residencia del embajador peruano donde Mariátegui, juntamente con el Capitán de Navío Salmón de la Jara, les ofreció un Brindis de Honor en el que también participaron distinguidos integrantes de la comunidad peruana residente en Panamá. Alrededor de las tres de la tarde, Mariátegui, Salmón y la oficialidad naval peruana visitaron al Capitán de Navío Howell en el XV Distrito Naval.

La condecoración se llevó a cabo a la hora prevista con un inesperado cambio de planes, debido a la agitada política interna el Presidente De la Guardia Jr. no pudo visitar el Grau y la presea fue entregada, en su nombre, por el coronal Vallarino de la Guardia Nacional.

El Grau zarpó a la medianoche del día 26 rumbo a Lima adonde arribaría el sábado 30 de enero. Como parte de la dotación del buque navegaron los periodistas peruanos de Radio Nacional, El Comercio, La Prensa, La Crónica, Última Hora, así como dos camarógrafos nacionales que registraron para la posteridad toda la travesía. En su informe, Mariátegui señaló que los hechos fueron recogidos por La Estrella de Panamá y la versión en inglés de Panama America (MRE, Caja 5-20-A, of.20,1960).

Dos meses después, el crucero BAP Bolognesi visitaría Panamá conducido por el Capitán de Navío Raúl Delgado Espantoso para continuar reforzando las relaciones bilaterales, siendo agasajados por las autoridades del istmo y por Mariátegui de la misma forma (MRE, Caja 5-20-A, of.54,1960).