El historial de crédito: la llave para acceder al financiamiento

Los datos generados por las transacciones de carácter económico, permiten conocer el comportamiento crediticio de una persona desde el momento en que realizó una operación de crédito hasta la fecha de finalización, dándole la oportunidad al consumidor de acceder a más créditos o por el contrario le cierre esa vía de obtener dinero en una entidad financiera producto de un comportamiento de impago.

El historial de crédito es, en pocas palabras, la carta de presentación financiera. Es un registro detallado de cómo manejas tus deudas, qué tan puntual eres con tus pagos y qué tan confiables resultas para los bancos y entidades financieras.

Es una herramienta que tiene por objetivo proteger y garantizar la confiabilidad, la veracidad, la actualización y el buen manejo de los datos personales de los consumidores o clientes, relativos a su historial de crédito, incorporados o susceptibles de ser incorporados a una agencia de información de datos administrativa.

Mantener un buen historial crediticio no solo facilita la aprobación de préstamos personales, hipotecarios o tarjetas de crédito, sino que también puede influir en las condiciones ofrecidas por las entidades financieras, como tasas de interés más favorables, mayores montos de financiamiento y mejores plazos de pago. Por esta razón, es importante que los consumidores administren responsablemente sus compromisos económicos y eviten atrasos innecesarios que puedan afectar su reputación financiera a mediano y largo plazo.

Recomendaciones:

• Verifique con regularidad su historial de crédito, evite llevarse sorpresas poco agradables.

• En caso de incumplimiento de su obligación, acérquese a la entidad bancaria, financiera o cooperativa, para de común acuerdo solicitar un arreglo de pago o reestructuración.

• Procure cumplir con el acuerdo pactado.

Los consumidores o clientes tienen derecho a conocer toda la información que de ellos mantengan o manejen los agentes económicos y las agencias de información de datos. La agencia de información de datos correspondiente deberá proveer la información al consumidor o cliente, según sea requerida, de forma verbal, escrita o por cualquier otro medio que ponga a disposición dicha agencia, así como darle a conocer qué agentes económicos tuvieron acceso a su historial de crédito.

Todo consumidor que considere que en su historial de crédito se ha registrado algún dato erróneo, inexacto, equívoco, incompleto, atrasado o falso acerca de cualquier información de crédito o transacción económica, financiera, bancaria, comercial o industrial, podrá presentar una queja a fin de solicitar su rectificación o cancelación.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), conocerá y atenderá las quejas de los consumidores o clientes, y supervisará e investigará las prácticas de los agentes económicos y las agencias de información de datos, de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Ley N.º 24 de 22 de mayo de 2002 y sus modificaciones.

Con fundamento en la pretensión del consumidor y las pruebas que aporte, en la documentación presentada por parte del agente económico objeto de la investigación, y en el reporte de crédito suministrado por la agencia de información de datos, se dictará una resolución en la que se decidirá si procede o no la rectificación y eliminación de los datos, así como las sanciones que correspondan, en caso que se determine que hubo infracción a la precitada excerta legal.