John von Neumann fue un faro de la ciencia y un titán de la innovación. Realizó contribuciones fundamentales a la teoría cuántica, las matemáticas, la hidrodinámica, la meteorología, la lógica y la economía. Su vida es un testimonio del potencial ilimitado de la mente humana.

Neumann fue un hombre de muchos nombres y muchos intereses. En Hungría se le conocía como János Neumann; en Alemania adoptaría el nombre de Johann; y finalmente, tras mudarse a Estados Unidos, se convirtió en John von Neumann.

Von Neumann nació en Budapest el 28 de diciembre de 1903, en el seno de una familia judía acomodada. De niño, todos lo llamaban Jancsi. Poseía una mente prodigiosa: a los seis años ya conocía el griego antiguo y podía dividir mentalmente dos números de ocho dígitos.

Hablaba muchos idiomas y estaba familiarizado con el cálculo infinitesimal, que normalmente se estudia en la universidad. A los dieciocho años publicó su primer artículo científico y fue nombrado el mejor estudiante de matemáticas de Hungría.

Se graduó a los veintidós años en ingeniería química en Budapest, pero también estudió matemáticas en Berlín. Tres años después, tras obtener su doctorado con las mejores calificaciones, se trasladó a Gotinga.

El período en Gotinga, que duró hasta 1929, fue de suma importancia, ya que durante estos años von Neumann desarrolló una versión temprana de lo que más tarde se conocería como teoría de juegos.

Mientras tanto, la situación política en Europa Central se volvía cada vez más inestable. En Hungría, el antisemitismo llevaba tiempo en aumento; en Alemania, el nazismo triunfó.

En 1930, von Neumann fue invitado a la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Tres años después, se mudó allí definitivamente y aceptó una cátedra de matemáticas. Allí se encontraba en excelente compañía: físicos como Albert Einstein, lógicos como Kurt Gödel y matemáticos famosos como G.H. Hardy. Además de trabajar en problemas abstractos como la teoría ergódica y los espacios de Hilbert, von Neumann también se dedicó a la física y las matemáticas aplicadas.

En 1945, con la guerra a punto de terminar, contempla dos revoluciones entre los científicos que marcarían el futuro para siempre: la bomba atómica y la computadora. Una marcará la imaginación colectiva con temor en las décadas venideras; la otra cambiará nuestra vida cotidiana.

El gobierno estadounidense había logrado reunir a un grupo de mentes brillantes (físicos, químicos e ingenieros), entre los mejores del mundo, quienes accedieron a trabajar para derrotar a los nazis. En Los Álamos, se decía que cuando se requería un cálculo complejo, Richard Feynman obtenía el resultado manejando rápidamente una calculadora mecánica, Enrico Fermi haciendo anotaciones en papel y usando una regla de cálculo, y von Neumann simplemente mentalmente. Los tres solían llegar al mismo resultado casi simultáneamente.

Uno de los grandes objetivos de von Neumann fue la máquina calculadora, que tendría un extraordinario potencial científico y militar. El problema, ya abordado por el matemático inglés Alan Turing, consistía en inventar el software: un programa almacenado que la computadora pudiera usar, modificar y actualizar.

En junio de 1945, en un artículo histórico modestamente titulado “Primer borrador de un informe sobre el EDVAC” (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), von Neumann esbozó la idea de la computadora moderna. Así nació lo que hoy se conoce como la arquitectura von Neumann y que prácticamente todas las computadoras adoptarían: una memoria que almacena datos e instrucciones, una unidad de procesamiento que realiza operaciones con los datos y una unidad de control que interpreta las instrucciones.

Tras la guerra, von Neumann continuó investigando armas nucleares cada vez más potentes. La computadora se convirtió en su herramienta indispensable, pero también comprendió que era algo más. Empezó a hablar del “cerebro electrónico”. Asimismo, estudió la posibilidad de utilizar computadoras para la predicción meteorológica, que aún se basa en modelos que él mismo ayudó a desarrollar.

Con el tiempo, von Neumann se convirtió en uno de los asesores militares más influyentes de Estados Unidos e impulsó el desarrollo de misiles y ojivas nucleares cada vez más potentes. Fundó sus ideas en teoremas de la teoría de juegos, que había desarrollado años antes en Gotinga y que posteriormente amplió con Oskar Morgenstern en el libro Teoría de los juegos y el comportamiento económico.

Von Neumann utilizó la teoría de juegos para argumentar a favor del uso real de armas atómicas contra la Unión Soviética en una guerra nuclear preventiva, con el objetivo de eliminar la amenaza comunista, junto con millones de vidas humanas. Su fervor militarista era tal que insistió en presenciar personalmente las pruebas atómicas en el atolón Bikini. Esta experiencia pudo haber contribuido a su posterior enfermedad.

Mientras el campo de la inteligencia artificial emergía, la salud de von Neumann comenzó a deteriorarse. La pérdida de sus facultades mentales lo aterrorizaba. Vigilado por enfermeras para evitar que revelara secretos militares durante sus delirios, pasó sus últimos meses sufriendo intensos dolores.

John von Neumann falleció el 8 de febrero de 1957, justo cuando las computadoras, la inteligencia artificial y la cibernética comenzaban a transformar el mundo, y mientras los poderosos misiles intercontinentales que tanto había imaginado lo vigilaban.

El autor es empresario