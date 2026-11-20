Pienso que ya nos ha llegado la hora de crecer como especie, aunque el mundo virtual nos esconda, no nos salvará de afrontar el mundo real. De entre tantas contraseñas que manejo a diario, hoy se me olvidó la de una app. La travesía para recuperarla fue algo tan ridículo que, en lugar de ira, terminó causándome jocosidad. Primero que todo, verificar que no estuviera en la versión web, sino en la app propiamente dicha. Luego, discriminar entre estar en Estados Unidos o en Panamá, porque, al parecer, varían los entornos y demás etcéteras. Claro, todo esto con validaciones absurdas, códigos enviados a mi correo y al celular. Peticiones de verificación de identidad por doquier. Sugerencias de claves electrónicas, doble y triple verificación. Preguntas a tutiplén: los últimos tres números de mi tarjeta, los primeros dos de mi celular, el nombre de la mascota de mis primos, otras preguntas de seguridad, mapas por completar. En fin, todo para comprobar dos instancias básicas: si soy humano y si soy el humano que digo ser.

Agarro el celular para resolver otro tema y leo a una persona diciendo que “le hackearon el WhatsApp”. En ese momento empiezo a recordar cosas: el tema de los refrigeradores en Europa, lo de Microsoft y los problemas de “comunicación” del servicio aéreo de Estados Unidos hace unos días. Entonces termino de entender todo ese otro proceso complejo y repetitivo para certificar mi identidad virtual. Dicho de otro modo: ahora resulta que los humanos tenemos que justificarnos más y mejor en el mundo virtual de lo que hacemos en el real... ¿Pero de qué nos sirve todo esto? Si lo vemos en el sentido estricto y literal, podría decirse que el ser humano está empezando a desarrollar un tema de identidad existencial. ¿Será tan malo el mundo real que ahora nos perdemos dentro de este otro mundo que nos valida como si estar vivos... no fuera suficiente? O, mucho peor aún, redefiniéndonos el concepto de “vida”, estando quizás a dos o tres pelos de ser discriminados por nuestro propio invento. ¿Acaso eso no es redefinir el alcance de la palabra «absurdo»? El hombre probándole a unas máquinas que está vivo y que es quien es.

Creo que tal vez nos estamos pegando demasiado a estos temas “virtuales”. La fascinación nos ha vuelto presa de nuestra propia tontería. Muy por el contrario de lo que nos quieren hacer creer, estas máquinas no son peligrosas por lo que hacen ni por lo que “piensan”, sino por cuánto dependemos de ellas. El temblor que sacudió a Panamá hace un mes no fue un Live ni vino precisamente de la IA. Mientras estos programas dependan de nuestro insumo racional para procesar sus datos, el verdadero peligro de utilizarlos radicará en olvidar quiénes somos.

Hemos creado una superadicción tecnológica que nos está alejando peligrosamente de lo real. Hay que regresar a la realidad, nos guste o no lo que tenemos, antes de que el jueguito empiece a dañarnos seriamente.