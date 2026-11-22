Hay libros que se leen y pasan, pero hay otros que te van marcando mientras los vas leyendo. Santiago Roncagliolo es periodista y novelista peruano y, bajo el sello editorial Seix Barral, nos brinda 330 páginas que se mueven entre el periodismo de investigación, la novela y la autobiografía: Un pastor, muchos lobos y un narrador entre dos orillas.

El estilo del libro es directo, seco, sin adornos. “Deslumbrante”, según el New York Times. Frases poderosas y cortas. No hay poesía innecesaria porque la realidad que describe no la permite. Entre la distancia que exige el periodismo y licencia que pide la novela, Roncagliolo exitosamente mezcla ambos sin perder la rigurosidad de uno, ni la libertad de la otra. Considero que ello es así porque el tema, no le es ajeno.

El autor usa el suspenso no para entretener, sino para incomodar. Cada capítulo te obliga a preguntarte: ¿y si el lobo soy yo? ¿y si yo también he callado, he perdonado lo imperdonable, he votado por el pastor sabiendo que era lobo?

Esa es la fuerza analítica del libro. No habla de un Perú lejano. Habla de Panamá. Habla de un país donde cada cinco años aparecen nuevos pastores que prometen salvarnos. Prometen acabar con la corrupción, con la impunidad, prometen seguridad, prometen prosperidad. Y... al final, descubrimos que solo cambian de piel, pero no de costumbres.

Por eso, para un ciudadano, este libro es una importante advertencia. Panamá está lleno de lobos disfrazados de pastores políticos. De intermediarios que dicen ayudarte y te roban tu calidad de vida. De instituciones que dicen impartir justicia y solo protegen al que paga.

El libro examina la compleja personalidad de Robert Prevost, hoy León XIV, y su ascenso en la jerarquía de la Iglesia, y un retrato así vive de sus múltiples fuentes. El pastor y los lobos no da ni promete respuestas definitivas, pero sí algo más escaso: hacer buenas preguntas con oficio de narrador.

Roncagliolo construye al personaje que no es un monstruo de película. Es un hombre que cree en su propia mentira. Es el mismo discurso que hemos escuchado de políticos, de dictadores, de funcionarios corruptos: “yo lo hago por el bien de todos”. Y mientras lo dicen, se roban lo que pueden.

La segunda lección es sobre la memoria. El pueblo donde se desarrolla la historia quiere olvidar. Quiere olvidar la violencia de los años 80, la guerra interna del Perú, los muertos que nadie enterró. Y ese deseo de olvidar es lo que permite que el lobo regrese. Roncagliolo nos dice, sin decirlo directamente, lo mismo que decía Saramago: somos la memoria que tenemos. Un pueblo sin memoria es un pueblo que vuelve a abrirle la puerta al mismo lobo con otro nombre.

Y esa es la pregunta que Panamá debe hacerse hoy, frente a una nueva Constitución: ¿Vamos a seguir siendo ovejas, o vamos a aprender a reconocer a los lobos?