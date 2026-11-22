En días pasados, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dejó claro que quiere ampliar la Unión Europea (UE) antes de explicar cómo sostener la que preside. Bajo el lenguaje de la solidaridad y el destino compartido, su agenda ofrece más territorio y responsabilidades a una estructura que arrastra debilidad industrial, tensiones fiscales y fracturas políticas. El riesgo es evidente: convertir la expansión en un mecanismo para aplazar la discusión sobre un modelo en crisis.

Invocar la ampliación completada en 2004 no resuelve esa contradicción, pues precedió a la crisis financiera, las turbulencias de deuda soberana, la pandemia y la guerra en Ucrania. La UE tenía problemas, pero no había acumulado semejantes compromisos y desgaste. Los actuales aspirantes, como Montenegro, Albania, Moldavia o Ucrania, presentan, además, mayores brechas de renta, debilidades institucionales y menor integración productiva. La experiencia anterior no garantiza idénticos resultados bajo condiciones actuales mucho menos favorables.

Francia resume esa fragilidad con sus finanzas deterioradas, endeudamiento elevado y dificultades políticas para acordar ajustes. Alemania y los demás contribuyentes tampoco constituyen reservas inagotables con políticas como defensa, pensiones, servicios públicos e infraestructuras compitiendo por recursos limitados. Ante esto, añadir obligaciones supone exigir sacrificios adicionales a sociedades cuya disposición a financiarlos Bruselas no puede presumir indefinidamente.

Aunque algunos estudios consideran manejables los costos, especialmente para las pequeñas economías balcánicas, ello no significa gratuidad. Con las políticas actuales, los nuevos miembros más pobres serían generalmente receptores netos: alguien aportaría más, recibiría menos o esperaría más tiempo para acceder a beneficios. Ahí aparece una factura que los agregados económicos ocultan. Hay regiones europeas que todavía esperan la convergencia prometida tras anteriores ampliaciones. Las medias nacionales mejoran sin rescatar, necesariamente, a comunidades estancadas. Cada compromiso nuevo tiene, además, un costo de oportunidad: inversión, atención política y capacidad administrativa que dejan de aplicarse a necesidades existentes. Así, la solidaridad pierde legitimidad cuando quienes deben sostenerla sienten que sus problemas siempre pueden esperar.

Tampoco incorporar mercados corrige automáticamente la falta de competitividad. Europa necesita energía asequible, capital disponible, innovación y permisos ágiles; padece fragmentación financiera, burocracia y dificultades para convertir ahorro en inversión productiva. Extender el perímetro regulatorio no equivale a dinamizar la economía. Hasta las instituciones europeas reclaman simplificación y contención normativa. Resulta, por tanto, contradictorio ampliar la maquinaria antes de demostrar que puede funcionar mejor.

Esa contradicción también es democrática. En Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Portugal, Hungría o Polonia existen fuerzas políticas y sociales que reclaman recuperar soberanía y control nacional. No forman un bloque homogéneo contra la ampliación, pero siguen creciendo en número y cuestionan, claramente, la centralización. Frente a esta realidad, Bruselas debería negociar con ese malestar y no despacharlo como una incomprensión ciudadana del proyecto europeo.

La ampliación, además, puede fabricar su propia justificación centralizadora: más miembros dificultan la unanimidad; esa dificultad permite reclamar decisiones mayoritarias y reducir vetos nacionales. Cambian así los equilibrios de influencia bajo una promesa presentada como solidaridad. Mientras la CE capitaliza inmediatamente el anuncio, gobiernos y contribuyentes asumen después sus consecuencias. Von der Leyen no decide adhesiones por decreto, -aunque quisiera-, pero sí responde por impulsar expectativas antes de cerrar acuerdos sostenibles.

Por su parte, los candidatos buscan mercados, inversión, institucionalidad, reconocimiento y protección, necesidades, todas ellas, que otorgan a Bruselas influencia para exigir reformas y alineamiento a sus intereses y objetivos para la Unión. Esa influencia amplía el poder institucional de la CE, pero no le garantizará lealtades permanentes ya que, adquirida la membresía, cada gobierno defenderá intereses propios porque un calendario de adhesión no constituye una estrategia de desarrollo que garantice la “soñada” convergencia entre actuales y futuros miembros del mercado único.

Todo este plan esconde, en el fondo, un incentivo político perverso pues anunciar una misión histórica ofrece prestigio inmediato, mientras reformar instituciones impone costos presentes. Así, la expansión puede proteger a la burocracia europea de una evaluación incómoda sobre su eficiencia trasladando, a futuros gobiernos, las decisiones que los dirigentes actuales prefieren no afrontar. Por otra parte, Rusia aporta una razón más para actuar. Evitar que países vulnerables caigan bajo su dominación merece apoyo, pero prometer compromisos imposibles puede debilitar la cohesión esperada de la Unión. Lo mismo vale frente a Estados Unidos y China: el peso internacional depende de tecnología, industria, energía, defensa y voluntad política, no de sumar banderas. La exhibición de tamaño no repara los cimientos. Por ello, en vez de forzar una adhesión inmediata, deberían construirse primero, relaciones sólidas, -por vía de la asociación política y económica-, para después, incorporar a nuevos miembros realmente preparados. Aspirantes y miembros actuales merecen compromisos verificables, no una “huída hacia adelante”. La UE no necesita resolverlo todo antes de ampliarse, pero sí demostrar que puede cumplir lo prometido sin trasladar, indefinidamente, la factura al futuro.

Para Panamá, esta realidad exige distinguir la cortesía diplomática del juicio estratégico. Una UE internamente debilitada, cuya CE promueve una agenda errada que confunde expansión con fortaleza, no representa una alternativa política y económica superior a Estados Unidos. Cooperar con la UE sigue siendo conveniente pero idealizarla como sustituto de Washington sería otro asunto. En un mundo tensionado, Panamá debería diversificar relaciones sin extraviar su brújula: Estados Unidos es, y debe seguir siendo, su socio estratégico por excelencia. La madurez diplomática consiste en cultivar amistades sin confundirlas con el vínculo fundamental que debe orientar nuestras prioridades nacionales.