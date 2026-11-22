Cada 25 de noviembre se conmemora el brutal asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal -conocidas como “las Mariposas”- perpetrado, en 1960, por la dictadura de Trujillo en República Dominicana debido a su activismo político. Ese brutal crimen marcó un antes y un después en la lucha. En 1981, el Primer encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe exigió detener la violencia contra la mujer; su reclamo marcó el 25 de noviembre y en 1999 Naciones Unidas lo instauró como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La ONU define esta pandemia como: “Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

Sesenta y seis años después las mariposas siguen cayendo. Según la OMS, una de cada tres mujeres en el mundo -480 millones-, han sido violentadas física o sexualmente por su pareja (infobae.com/américa/agencias/2025/11/19/); mientras que en América Latina se asesinan a un promedio de 11 mujeres cada día por razones de género; y el Observatorio de Igualdad de Género de Cepal (oig.cepal.org) confirma que en 2024 fueron al menos 3,828. Mientras que en Panamá 49 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2024 y 35 en 2025; el Ministerio Público clasificó como feminicidio 23 y 20, respectivamente, hasta que las investigaciones concluyan.

El panorama se oscurece aún más cuando vemos que la violencia se extiende a los entornos digitales. ONU Mujeres afirmó, según datos del Banco Mundial, que en el año 2025 al menos el 44% de las niñas y mujeres del mundo -unos 1,800 millones- no tenían protección jurídica frente la violencia digital: acoso en línea, difusión ilícita de imágenes, revelar datos privados (doxing) y ciberacoso sexual infantil (grooming), son artificios para acallar, avergonzar e intimidar que se extienden potenciados por el anonimato en internet, el uso de la inteligencia artificial y la escasez de leyes eficaces para frenarlos. (ONU Mujeres, 2025, https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2025/11/).

Mientras este flagelo aumenta y los modos de violentar se diversifican, Panamá debilita su institucionalidad, ya que el Ejecutivo impulsa la eliminación del Ministerio de la Mujer y la restauración del Inamu, proyecto aún en trámite en la Asamblea (Berna Adriana, La Estrella de Panamá 13/04/2026).

Según el Ministerio Público de Panamá (https://ministeriopublico.gob.pa/), las denuncias por violencia doméstica en 2025 fueron 16,444 (5.8% más que en 2024); este dato debe ser leído en su contexto: no se limita a mujeres y no incluye todas las formas de violencia de género; es solo la punta del iceberg de un problema mayor.

La violencia de género es un fenómeno multifacético; también se expresa mediante el control del dinero, de vestuario y de amenazas y vigilancia constante, todos mecanismos que limitan la autonomía y que se articulan para someter a la víctima. Encontrar protección tampoco es fácil: ¿cómo salir de una relación violenta sin trabajo e ingresos; sin casa y sin apoyo para proteger a los hijos?; ¿cómo escapar a las represalias y la revictimización?

La Ley 82, que tipifica el feminicidio en Panamá, reconoce que la violencia no se limita a los golpes, también se expresa en diversos ámbitos: en lo psicológico a través de la amenaza y la devaluación; en lo económico en la brecha salarial y el control de los bienes; en el campo laboral y mediático imponiendo techos de cristal (limitando el acceso a puestos de liderazgo) e imponiendo estereotipos degradantes; en lo urbano, vulnera el derecho a la ciudad al mantener las calles, las viviendas, los espacios públicos y el transporte como lugares de miedo y desventajas. ¿Cómo garantizar la protección de las mujeres y niñas sin modificar las condiciones de vivienda, movilidad y acceso a servicios?

Controlar esta tragedia requiere terminar con la impunidad; exigir una educación no sexista (Convención de Belem do Para); garantizar autonomía económica para las mujeres; reconocer la corresponsabilidad en los trabajos de cuidado no remunerados (Cepal, Observatorio de Igualdad de Género); planificar ciudades seguras con calles y espacios públicos iluminados y accesibles, transporte eficiente y libre de acoso y participación de las mujeres en la planificación urbana (BID); y servicios de protección eficientes.

La campaña mundial de ONU Mujeres de este año es: “Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas: garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad”. Eso significa que es necesario eliminar los obstáculos financieros, sociales e institucionales que detienen a las víctimas para denunciar a sus agresores (menos del 9.2 % lo hace por miedo, revictimización y ausencia de respuestas); evitar la impunidad, exigiendo que sistemas judiciales y plataformas tecnológica rindan cuentas y castiguen; y proteger a las supervivientes.

Las Mirabal no pidieron flores, exigieron libertad y pagaron con su vida. Honrarlas es asegurar libertad para que las niñas crezcan sin miedo, educar sin machismo y garantizar un Estado que proteja y una justicia que responda.