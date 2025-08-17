El patriota inmaculado

En 1933, el entonces director de la Escuela Justo Arosemena, anexa al Instituto Nacional, don Tolentino Cantoral, publicó un valioso compendio.

La compilación recoge fundamentalmente pensamientos sobre don Justo Arosemena, eximio patricio, que fueron obra de prominentes compatriotas de los albores de la República, donde recogieron y destacaron en sus palabras el talento, la sinceridad, la seriedad, los méritos, los valores, los principios, los pensamientos, los escritos, los actos, las virtudes cívicas, su espíritu republicano, su labor de jurisconsulto, que acompañaron la vida del “patriota inmaculado”.

Don Justo Arosemena, fue sin duda alguna “un gran maestro de la cordura y de la circunspección... hidalgo, serio, sincero”, “un símbolo del perfecto ciudadano”.

Repasar las enseñanzas de “uno de los hombres más notables que ha producido Panamá” hasta nuestros días, es un compromiso que, con dedicación, nos corresponde llevar hoy a cabo, con fervor y ahínco, en aras de alcanzar un país con la dignidad propia que nos corresponde a la luz de las sabias y patrióticas enseñanzas que, a través de sus permanentes actuaciones, pusieron en relieve su grandeza como “definidor incomparable del credo democrático, como sobrio y preciso razonador del instituto constitucional de América”.

Rescatar la oración escrita por otro gran prohombre de la nacionalidad panameña, don Octavio Méndez Pereira, que hoy debe ser un decálogo de integridad y amor por la patria.