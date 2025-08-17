El patriota inmaculado

<i>Padre nuestro, don Justo, que estás en el cielo del ejemplo sin mancha: ¡Bien mentado sea tu nombre!</i><i>No para el disimulo de la intención culpable, ni para la rutina del recuerdo sin emulación, sino como santo y seña recóndito de un Panamá mejor.</i><i>Venga a nos, al fin, la República, 'una sagaz y cordial' porque tú padeciste.</i><i>Hágase tu voluntad de justicia y decoro, de amor y de deber, con que echaste a nacer en América otra patria sin amo.</i><i>El pan de los panameños, la tierra usurpada, la seguridad que perdimos, enséñanos a rescatarla, porque tú dijiste que no podía ser libre ni justo un pueblo que no fuese dueño de su propio bien.</i><i>Danos el sentido de la tierra y del horizonte, tú que fuiste maestro de ala y raíz.</i><i>Perdónanos, ¡oh, padre don Justo!, nuestras deudas viejas de abnegación y de celo público, la sumisa laxitud con que tanto tiempo contemplamos tu ideal deshecho; el no haber sabido ser siempre, a tu imagen y semejanza, tenaces en la fe y en el anhelo, seguros de que el triunfo se da siempre al esfuerzo entero.</i><i>Perdónanos nuestras iras, así como nosotros perdonamos a los que encienden las suyas contra nosotros; pero vela porque todas las pasiones fecunden en un Panamá más noble.</i><i>No nos dejes caer, padre don Justo, en la tentación de la comodidad mercenaria o de la paciencia indigna.</i><i>Líbranos del mal de vivir sin espíritu y sin ansia de nación, sin empeño de mayor justicia para todos, atentos solo al individual provecho.</i><i>Haznos unos, cordiales y sagaces, porque la patria que tú concebiste así sea.</i>