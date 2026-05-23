El suelo no es solo para pisarlo

El ecosistema es asombroso e impresionante. Y cuando digo ecosistema, eso en sí mismo probablemente sorprenda a la gente. Porque la mayoría de las personas piensan: “Bueno, es solo toda esta masa de cosas, ¿no?” Pero no lo es. Resulta estar biológicamente integrado, como un nido de avispas. Excepto que es más grande y más complicado, complejo, fascinante, abundante y diverso. Y tan diverso como cualquier selva tropical o arrecife de coral. Aunque puede que no sea tan hermoso a la vista, cuando comienzas a entenderlo, es igual de hermoso a la mente.

El suelo está hecho por las criaturas que viven en él. En primer lugar, están las bacterias que utilizan el carbono del suelo para hacer tierra a partir de polímeros, que utilizan para unir las pequeñas partículas minerales. Construyen estas diminutas cámaras o catacumbas que permiten que el oxígeno y el agua permanezcan en el suelo. Mantienen la estructura abierta y permiten que las bacterias sobrevivan y prosperen, y los otros pequeños microbios en ella. Luego, de esas microcámaras, los animales del suelo, que son mucho más grandes que las bacterias, pero aun así pequeños, la mayoría de ellos, necesitarías un lente para verlos, pero de los cuales hay números casi increíbles. Un metro cuadrado de suelo tiene varios cientos de miles de animales de gran diversidad. Más del 90% de ellos aún no han sido nombrados por la ciencia. Y a partir de esas pequeñas catacumbas bacterianas, construyen catacumbas mucho más grandes. Y los más grandes construyen otros más grandes.

Todo el suelo resulta ser un sistema a escala fractal. En otras palabras, tiene la misma estructura en todos los niveles de aumento. Eso le da esta extraordinaria resiliencia y fuerza. Es por eso que, hasta que vayamos y lo destruyamos, incluso cuando es afectado por inundaciones masivas, incluso cuando es golpeado por sequías fuertes, no se derrama de la tierra. Se queda donde está porque tiene esa resistencia estructural. Y es un sistema auto-organizado.

De hecho, es toda una serie de mundos autoorganizados. Mundos hechos por gusanos, por hormigas, por las propias raíces de las plantas y por todas las demás criaturas que hay en él. Es un sistema vivo, autoorganizado, que se ordena a sí mismo, se regula a sí mismo. Y resulta que tiene estas extraordinarias propiedades, que nos han mantenido vivos a lo largo de la existencia humana, pero que apenas hemos comenzado a descubrir.

El suelo realmente es un sistema vivo bastante complejo. La ironía de eso es que muchos de nosotros hemos llegado a pensar en el suelo como nada más que tierra muerta. Parece que creemos que nuestros suelos pueden resistir todo lo que les arrojamos, incluidos pesticidas y otras sustancias tóxicas. Y, sin embargo, de alguna manera esperamos que el suelo continúe apoyándonos y cultivando los alimentos que todos necesitamos.

Esta podría ser una de las suposiciones más peligrosas sobre el sistema alimentario mundial. El 99% de nuestra comida proviene del suelo y, sin embargo, lo tratamos como basura. De hecho, ni siquiera pensamos en ello. Asumimos que es un material que sostiene las plantas cuando echan raíces y se ponen de pie. Pero no es así. Desafortunadamente, debido a que sabemos tan poco al respecto, lo estamos destruyendo. Lo tratamos de la manera más espantosa posible. Y así, en tantos lugares ahora, estamos viendo el colapso de la estructura. Estamos viendo una seria erosión del suelo. Estamos viendo compactación. Estamos viendo esa fina red de laberintos, de poros, de catacumbas creadas por la vida derrumbándose, desmoronándose. Cuando el suelo se satura de agua, muere efectivamente. Y es muy difícil, entonces, mantener la vida vegetal en él.

Lo peor es que la velocidad a la que esto sucede es aterrorizadora. Cuando se junta el desmoronamiento del suelo con el colapso climático y con la pérdida de agua de riego (que es absolutamente crítica y no mucha gente habla de eso), estamos frente a una tormenta perfecta. Además, cada día se les impone mayor demanda a los sistemas del mundo, particularmente por parte de la ganadería, porque la mitad de las calorías del mundo ahora se utilizan para alimentar al ganado, y la demanda es enorme y crece todo el tiempo.

Cuando observamos lo que parece ser el tipo de fragilidad estructural del sistema alimentario en sí, porque está en manos de muy pocos agentes económicos sin las regulaciones requeridas, y pasa por estos puntos de aprieto realmente estrechos donde todo está súper interconectado, vemos un escenario tan escalofriante como el sistema bancario antes de su colapso en 2008.

En realidad, es bastante sorprendente que todavía estemos vivos. Pero, ¿cuánto tiempo más puede durar esto?