El potente movimiento sísmico que se suscitó el 9 de octubre a las 12:56 p. m. y que afectó severamente a gran parte de la península de Azuero, algunas regiones de Coclé, Veraguas y Chiriquí, principalmente, dejó muchas viviendas destruidas, así como daños en algunas vías de comunicación, escuelas, edificios públicos, iglesias y capillas, entre otros.

En Soná centro, al igual que en el área sur, los daños a infraestructuras y viviendas han sido cuantiosos y su efecto en la población también, requiriendo de una ayuda inmediata en materia de agua, comestibles y frazadas. A nivel local, estructuras como la estación de bomberos prácticamente colapsaron; el cementerio municipal sufrió pérdidas considerables, así como parte del comercio. Un golpe muy significativo para la feligresía católica sonaeña fue el daño enorme que sufrió en su estructura el templo parroquial San Isidro Labrador, con la destrucción total de la torre campanario y el atrio, dejando de paso las paredes y el techo en tan mal estado que se determinó su demolición total.

Este templo era uno de los íconos de esta comunidad. Según escritos del insigne ciudadano Manuel H. Arosemena, sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XIX, cuando “en 1814 se realizó la primera misa en la capilla inicial y, posteriormente, se fueron realizando mejoras, gracias a las labores de sacerdotes como Felipe Yángüez y Pedro Nolasco Medina, junto a la comunidad”. AAños después, personajes como José F. Calviño (en 1852) y Manuel María Arosemena (en 1877) impulsaron, junto con el padre Antonio María Lanuza, la construcción de la nueva estructura —o iglesia San Isidro Labrador—, la cual estuvo terminada en 1878.

En años posteriores, se le hicieron algunas modificaciones, incluyendo la construcción del atrio principal y la colocación de vitrales, labores que dirigió el padre Ignacio Epelde, siempre con el respaldo de la comunidad. Este templo, junto al parque San Isidro, ha sido desde siempre el sitio principal donde se desarrollaban las principales actividades religiosas. Recordamos con nostalgia el alegre repicar de campanas en las celebraciones de Navidad, del santo patrono San Isidro Labrador (los 15 de mayo), del Día de la Madre, de la Virgen del Carmen y de muchas otras festividades. Era un sitio venerado por la población, un centro de consagración donde cientos de niños y jóvenes iniciaron su vida religiosa desde el momento de recibir la primera comunión.

Templo donde, desde hacía décadas, se colocaba el gran nacimiento que ocupaba todo el altar mayor. Manos virtuosas y laboriosas de la comunidad lo realizaban año tras año, tradición que fue iniciada por las señoras Elide y Emma, junto a colaboradores, durante la época de Navidad.

Ha sido muy triste para los fieles sonaeños ver cómo este terremoto de magnitud 7.7, en cuestión de segundos, causó tanta destrucción en nuestra iglesia, pero más triste fue contemplar, en días posteriores, la demolición total de la estructura.

Si bien es cierto que las secuelas de este terremoto en Soná, como en el resto de la provincia de Veraguas y otras zonas, han sido enormes, también la solidaridad ha sido manifiesta y estamos seguros de que, con la ayuda de Dios, saldremos adelante.

Conociendo la idiosincrasia de este pueblo sonaeño, estamos seguros de que muy pronto, con la ayuda de todos, se estará dando inicio a la construcción del nuevo templo San Isidro Labrador de Soná y pronto escucharemos las campanas sonar.