Encuesta abril 2026: Un país que quiere ser escuchado

Los ciudadanos tienen una opinión real sobre lo que viven día a día, pero no siempre encuentran el espacio para expresarla con libertad.

Ahí es donde la medición cobra sentido.

Una encuesta no es un titular o una consigna política. Es, cuando se hace de forma transparente, un intento honesto de escuchar. Escuchar sin interrumpir, sin empujar respuestas, mucho menos sugerir caminos.

Escuchar para entender qué está pensando y viviendo realmente el país.

En tiempos donde todo parece interpretarse desde posiciones previas, medir con rigor se vuelve casi un acto de equilibrio. Porque los números, por sí solos, no tienen intención, pero sí pueden ser utilizados con algún objetivo.

Por eso la diferencia no está solo en lo que se pregunta, sino en cómo se pregunta.

En el cuidado metodológico, en la independencia. En la decisión consciente de no intentar probar un punto, sino de descubrirlo.

Lo que buscamos no es solo validar ideas, sino también construir conocimiento.

Entender de dónde vienen las percepciones, cómo se transforman las opiniones y comprobar que mueve a las personas más allá de lo evidente. Muchas veces, lo que se dice en público no refleja lo que realmente se piensa en privado.

Porque al final, detrás de cada número hay una decisión en potencia, y en cada decisión, una forma de ver el país.. De entender su propia verdad, de vivirla y comprender que, si bien, se busca atender lo más cercano como prioritario, muchas veces esas decisiones se rigen por elementos nacionales, que determinan la realidad social del pueblo.

Ese recorrido, desde lo que se piensa, hasta lo que se hace, es el que termina definiendo el rumbo colectivo. Es el que modela el pensamiento y la acción social, y en ese trayecto, hay un momento clave donde todo converge, cuando el ciudadano decide participar y exige o desea ser escuchado.

Esta semana estaremos presentando una nueva medición nacional, que busca mostrar, una fotografía con claridad, qué está pensando actualmente el pueblo panameño.

Los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24, de abril, La Estrella de Panamá, estará publicando su encuesta Vea Panamá, realizada por Prodigious Consulting. Con más de 1500 entrevistas en todo el país, esta medición busca reflejar, con rigor y equilibrio, una realidad que muchas veces no se ve completa. Con un margen de error de 2.5%, un nivel de confianza de 95% y una distribución muestral representada porcentualmente igual al padrón electoral.

La encuesta se realizó en 8 provincias, más de 30 distritos y más de 70 corregimientos.

Porque entender al país no es un lujo, es una necesidad y escuchar bien es siempre el primer paso.

Los datos estarán disponibles para todos desde el día miércoles, mostrando el pensamiento ciudadano en los distintos sectores, provincias y realidades de nuestra sociedad.

Como dijo Aristóteles, “La única verdad es la realidad”. La pregunta no es si los datos existen, es si estamos dispuestos a mirarlos.