Entre la corrupción, desempleo y el alto costo de la vida

Las encuestas tienen una virtud, permiten escuchar lo que muchas veces el ruido político intenta ocultar. En medio de debates, discursos y confrontaciones públicas, la opinión ciudadana suele revelar con claridad cuáles son las verdaderas preocupaciones.

El estudio de enero de Vea Panamá, publicado por La Estrella de Panamá, confirma una tendencia que se ha mantenido en los últimos años, para el 29 % de los encuestados, la corrupción sigue siendo el principal problema que enfrenta el país. Más allá de variaciones puntuales en los porcentajes, este fenómeno se mantiene en el centro de la preocupación ciudadana y se percibe como un problema transversal que termina afectando distintos ámbitos de la vida pública.

Y es que hoy la corrupción ya no se percibe únicamente como el acto de quienes se apropian indebidamente de los recursos del Estado. Para muchos ciudadanos, sus efectos se sienten directamente en la vida cotidiana, en servicios públicos deficientes, en decisiones administrativas injustas, en obras que no se terminan o que se encarecen injustificadamente. Además, en el imaginario social la corrupción rara vez camina sola. Con frecuencia está acompañada por otro fenómeno que profundiza el malestar ciudadano, la impunidad. Cuando el sistema no logra sancionar con claridad a quienes violan la ley o abusan del poder, se instala en el pensamiento social la percepción de que las reglas no se aplican por igual para todos.

Sin embargo, hay un dato interesante que debemos resaltar, aunque la corrupción se mantiene como el principal problema, su porcentaje registra una ligera disminución respecto a mediciones anteriores. La falta de empleo aumenta su peso porcentual entre los entrevistados, 26 %, y se consolida como el segundo problema más importante para los panameños.

Mientras que en tercer lugar aparece el alto costo de la vida, un tema que sigue mostrando una tendencia sostenida al alza. De hecho, es particularmente llamativo que por cuarta encuesta consecutiva aumente el porcentaje de ciudadanos que señalan esta situación como una de sus principales preocupaciones. Para la encuesta de marzo 2025 solo 15 % lo consideraba como el principal problema, 17 % en junio 2025, 22 % en septiembre 2025 y ahora en enero 2026, 26 % lo consideran el principal problema del país.

En términos simples, cada vez más personas sienten que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir las necesidades y compromisos de la vida diaria.

El panameño tiene un ciclo de consumo profundamente arraigado y que debe permitir que sus ingresos puedan cubrir gastos del hogar, educación, transporte, alimentación y otras responsabilidades básicas. Cuando ese equilibrio se rompe, cuando el ingreso deja de alcanzar, el impacto se refleja inmediatamente en la percepción económica de las familias.

Si esta tendencia se mantiene en futuras mediciones, el alto costo de la vida podría eventualmente convertirse en el principal problema señalado por los ciudadanos. Sin embargo, reconocerlo a tiempo también abre una oportunidad.

Cuando las preocupaciones del pueblo panameño quedan claramente reflejadas en los datos, los tomadores de decisiones cuentan con una guía más precisa sobre dónde deben concentrarse los esfuerzos. Atender el empleo, fortalecer los ingresos de las familias y crear condiciones económicas más estables no solo es posible, sino necesario para recuperar la confianza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Al final, las encuestas no solo describen los problemas de una sociedad, también pueden ser el punto de partida para comenzar a resolverlos.