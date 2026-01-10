¿Es competente el Estado de Nueva York para juzgar a Nicolás Maduro?

Luego de la operación especial de sustracción y arresto de Nicolás Maduro y Cilia Flores surgen muchas interrogantes sobre el futuro judicial de ambos, siendo una de ella la que guarda relación con la competencia sobre su juzgamiento. Es preciso indicar que Estados Unidos posee un sistema judicial federal establecido en el artículo III de la Constitución Política con arreglo a las garantías del debido proceso que se sostiene en la quinta enmienda de 1791 y, por otro lado, cincuenta sistemas judiciales soberanos, siendo cada uno de ellos correspondientes a cada Estado de la Unión Americana conforme a las garantías del debido proceso que se encuentran en la decimocuarta enmienda de 1868.

Ante ello surge la pregunta: ¿Es el Estado de Nueva York competente para juzgar a Nicolás Maduro y Cilia Flores? La respuesta a ello es “no”. Quien posee competencia en este caso no es el Estado de Nueva York, sino los Estados Unidos de América con arreglo a las reglas federales de procedimiento criminal y otra serie de instrumentos procesales.

Pero, ¿por qué están siendo presentados ante los tribunales en Nueva York? Es porque el poder judicial federal se organiza en noventa y cuatro distritos y doce Circuitos Judiciales de Apelación con algunos otros Circuitos Federales Especializados, los cuales conocen en su conjunto de todas las causales penales y civiles que se puedan dirimir ante ellos.

De los mencionados noventa y cuatro distritos judiciales, cuatro de ellos se encuentran ubicados en el Estado de Nueva York, pero no por estar ubicados en el mismo, dichas cortes responden a los intereses judiciales del citado Estado, sino al “poder judicial” en términos del poder federal americano. Estos cuatro distritos judiciales son: Northern District of New York, Western District of New York, Eastern District of New York y Southern District of New York, siendo la Corte de este último distrito la competente y cuya jurisdicción federal abarca ocho condados del Estado de Nueva York, ubicándose dos de ellos en la ciudad homónima teniendo los condados de Nueva York (Manhattan) y El Bronx y los otros seis que se encuentran en el Valle del Hudson que son los condados de Putnam, Rockland, Westchester, Orange, Sullivan y Dutchess.

En conclusión, no es el Estado de Nueva York sino los Estados Unidos de América a través de la Corte del Southern District of New York conocida también como la “Corte Madre”, la competente para el juzgamiento de los delitos que se han presentado en el indictment contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, teniendo finalmente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos como tribunal de alzada.