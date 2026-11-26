¿Qué sucede en Panamá? Quienes deben garantizar justicia la obstaculizan, la niegan. Esta semana debió realizarse la audiencia de siete compañeros del SUNTRACS de Chiriquí, sin embargo, fue reprogramada para febrero de 2028. Es evidente que no existen pruebas ni argumentos en contra de los compañeros para mantener esta patraña jurídica, entonces de que se trata. Se trata de una clara táctica de dilación para mantener intactas las medidas cautelares, el hostigamiento y la persecución contra quienes luchan por la seguridad social, la defensa de la patria, contra la minería y por vida digna.

Lo que evidenció el aplazamiento del juicio contra Caballero y los otros compañeros es que la Fiscalía carece de pruebas, nunca ha contado con elementos probatorios suficientes para sostener esta persecución penal. Sin pruebas, el Ministerio Público solicitó 16 años de prisión para los siete compañeros. Además, lo acontecido es reflejo de la instrumentalización del proceso penal como mecanismo de castigo anticipado que busca desmovilización sindical, en la medida que los dirigentes del SUNTRACS permanecen sometidos a medidas cautelares, presentaciones periódicas y restricciones que limitan su participación en las luchas sindicales y sociales.

Esta conducta atroz de las autoridades que deben velar por el debido proceso erosiona la mal trecha confianza ciudadana en el Estado de derecho cuando los plazos se extienden sin justificación como es el caso de Jaime Caballero y otros seis dirigentes.

La frase “justicia tardía no es justicia” resume el problema de que un fallo o resolución llegue cuando el daño ya se agravó, tal como pretende Mulino. Para quienes esperan justicia, el tiempo no es un simple trámite, cada segundo es angustia, desgaste emocional, incertidumbre y sufrimiento, no solo de él sino también de sus familiares, amigos, compañeros y la sociedad. Cada audiencia que se suspende, cada expediente que duerme en la inacción burocrática es una herida que no se cierra. Sobre los hombros de las víctimas, no solo pesa el dolor y el daño sufrido, sino también la percepción de abandono institucional. Cada año que pasa sin respuesta convierte el reclamo legal en un clamor profundamente humano, no puede aceptarse que la justicia dependa del tiempo y no del derecho.

Debemos tener claro que el impacto en las personas que viven la falta de justicia prolonga el desgaste emocional y económico, debilita pruebas o testimonios y deja a la parte violentada legalmente en incertidumbre, mientras espera. El retraso judicial no es imparcial, favorece al agresor, en este caso el Gobierno, que utiliza recursos e influencias para dilatar la aplicación de la justicia, mientras castiga al más débil.

La jurisprudencia internacional es clara: el acceso a la justicia incluye el derecho legítimo a una resolución dentro de plazos razonables, conforme al debido proceso. No basta con que exista un tribunal; es indispensable que funcione con diligencia e imparcialidad. Cuando un proceso se prolonga sin justificación, el Estado incurre en responsabilidad grave y las víctimas enfrentan una revictimización que vulnera nuevamente su integridad.

En Panamá hoy se impide el desarrollo del debido proceso: no existen garantías judiciales reales; las leyes son violentadas sistemáticamente y sectores de la administración de justicia actúan en abierta colusión, anulando toda independencia institucional.

Frente a la negación de la justicia, frente a una institucionalidad carcomida, ante la guerra jurídica que impone el Gobierno, seguiremos defendiendo los intereses del pueblo humilde y trabajador. El SUNTRACS y su dirigencia se mantienen en unidad, firmeza y disciplina. Libertad para los presos políticos.