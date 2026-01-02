Expectativa 2026: la primera encuesta del año

Inicia el año 2026 y mis primeras palabras son para desearle a cada una de las personas que hoy me leen lo mejor en este comienzo de un nuevo ciclo. Un tiempo que muchos esperan traiga consigo decisiones valientes, cambios necesarios y la voluntad colectiva de no seguir postergando lo que el país reclama desde hace años.

Confío en que cada uno de sus planteamientos personales encuentre el camino para concretarse y puedan avanzar, con determinación y esperanza, hacia sus propios objetivos.

Este nuevo período también marca el inicio de una nueva etapa de mediciones, que se realizará durante todo el año 2026, de nuestra encuesta Vea Panamá, desarrollada por La Estrella de Panamá en conjunto con Prodigious Consulting, un instrumento que seguirá tomando el pulso a la opinión ciudadana y a las principales preocupaciones del país.

Nuestra encuesta saldrá a campo, con un cuestionario que abarca desde la simpatía partidaria, el estado de ánimo ciudadano, la realidad de la situación económica personal, las expectativas de inversión y consumo, así como las principales preocupaciones nacionales, como el costo de la vida y la corrupción.

Asimismo, recoge la valoración ciudadana sobre la gestión y el rumbo del gobierno del presidente José Raúl Mulino, el nivel de confianza institucional y evaluación de la Asamblea Nacional. Finalmente, profundiza en temas clave de coyuntura como la minería, el empleo, la Caja del Seguro Social y la evaluación de ministros, ofreciendo una radiografía amplia y actualizada del sentir social.

En política, al igual que en el ámbito empresarial, conocer la percepción de los ciudadanos es clave para tomar decisiones acertadas sobre la gestión y comprender las expectativas de la población. Entender cómo piensa y qué espera realmente la ciudadanía resulta indispensable para asumir acciones sobre los temas que marcan la agenda nacional.

Si bien en muchas ocasiones los gobiernos, alcaldes o representantes definen sus agendas a partir de lógicas de planificación que no siempre coinciden con las expectativas del pueblo que los eligió, las encuestas permiten mostrar, de manera transparente y directa, una fotografía de lo que hoy viven los ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional. No hay mayor riesgo para ninguna gestión, en cualquier nivel, que actuar divorciada de la realidad de quienes le otorgaron su mandato.

La distribución muestral de esta encuesta estará construida con base en el padrón electoral vigente y se aplicará mediante entrevistas presenciales personalizadas. El trabajo de campo se realizará en ocho provincias, más de 35 distritos y más de 75 corregimientos, garantizando una cobertura amplia y representativa de todo el territorio nacional.

Panamá es mucho más que cifras, discursos o decisiones. Es la suma de millones de historias, preocupaciones y esperanzas que pocas veces encuentran un espacio para ser escuchadas. Vea Panamá nace precisamente para eso, para que la voz de la gente no se pierda entre el ruido del poder.

Leerla, seguirla y compartirla es un acto de conciencia cívica, una forma de recordar que el país no se gobierna desde la distancia, sino desde la escucha sincera de su gente.