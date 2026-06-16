Grijelmo en la silla ‘o’

La Real Academia Española (RAE) anunció hace unos días la incorporación de Alex Grijelmo como nuevo académico de esa corporación. Esta designación es la culminación de una vida dedicada al estudio de la lengua y al compromiso por un uso adecuado que toma en cuenta el poder de las palabras, que le ha llevado a plantear que el espacio verdadero de ellas “...el que contiene su capacidad de seducción, se desarrolla en los lugares más espirituales, etéreos y livianos del ser humano”.

Grijelmo ocupará la silla “o”, minúscula y allí sucede al difunto académico Antonio Fernández de Alba. Existe una preocupación permanente que ha definido el trabajo del nuevo miembro de la RAE y es la vinculación de la labor periodística con el dominio de la redacción, pues, como ya ha dicho: “las palabras arraigan en la inteligencia y crecen con ella, pero traen antes la semilla de una herencia cultural que trasciende al individuo”.

Esta percepción le ha permitido no solo explorar, sino también involucrarse en una tesonera labor para darle a la esfera periodística una dimensión más abarcadora. Gracias a esta concepción, alcanzó a desempeñarse como presidente de la Agencia EFE, que entre otras tareas le ha hecho merecedor del nombramiento. Según él “nadie entra en la Academia sin tener una trayectoria que los académicos consideran respetable y valiosa”.

El nuevo académico obtuvo su título de licenciatura en Ciencias de la Información y luego la maestría y el doctorado en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Allí preparó un trabajo sobre el valor del silencio en la retórica y lo amplió para alcanzar la tesis del doctorado, que tituló como La información del silencio, un análisis sobre la manipulación informativa, a través del escamoteo de los datos.

Su labor profesional le llevó a vincularse a diferentes proyectos en medios informativos y en agencias de prensa internacional. Se desempeñó en casi todas las posiciones tanto en el ejercicio del periodismo en campo, como en tareas ejecutivas que le llevaron al frente de importantes responsabilidades en periódicos locales y regionales, así como en cadenas en varios países de América Latina.

Paralelamente al oficio periodístico, Grijelmo se dedicó a escribir sobre el idioma y también sobre la profesión. Así surgen títulos como: El estilo del periodista, Defensa apasionada del idioma español, La seducción de las palabras, La punta de la lengua, El genio del idioma, La gramática descomplicada, entre otros. Su entusiasmo por estos temas le llevó a un trabajo con la RAE, para brindar un servicio de corrección a los periodistas.

Este esfuerzo le hizo participar en la creación de la Fundación del Español Urgente para proporcionar los conocimientos para quienes requirieran recomendaciones o tuvieran dudas sobre el uso de determinadas palabras o giros en la redacción. Esta ayuda fue esencial para quienes trabajaban en medios de comunicación y sobre todo redactores de noticias.

Esta fundación ensambló los esfuerzos de la Agencia EFE con la RAE y brindó aclaraciones básicas: “¿De qué manera se puede hacer la diferencia entre ‘a bordo’ y ‘abordo’?”; “Las expresiones ‘antes de Cristo’ y ‘después de Cristo’ ¿cómo deben abreviarse?”; “¿se escribe ‘a consecuencia de’ o ‘como consecuencia de’? Consultas de este tipo se recibieron para aclarar dudas y aspectos confusos surgidos en el trabajo cotidiano.

Hay una noción que sustenta esta misión y que Grijelmo la plantea en La seducción de las palabras: “Son las palabras los embriones de las ideas, el germen del pensamiento, la estructura de las razones, pero su contenido excede la definición oficial y simple de los diccionarios”. A menudo, surgen conflictos de significado, aplicación o comprensión y que adquieren el carácter de “urgencia”, de allí la eficacia de responder a la consulta.

El trabajo con la expresión lingüística será el camino que debe continuar el nuevo académico de la silla “o” y que permitirá a muchos beneficiarse de su entusiasmo permanente con el idioma y que le ha llevado a decir que “[A]l adentrarnos en cada vocablo vemos un campo extenso...”. Enhorabuena a Alex Grijelmo, nuevo académico de la RAE.