Hay conductores en Panamá que parecen haber confundido una licencia de conducir con un permiso para hacer lo que les da la gana. Cambian de carril sin avisar, aceleran donde deberían reducir la velocidad y atienden el celular como si la vida de quienes circulan a su alrededor pudiera esperar.

Lo vemos todos los días: motociclistas que se meten entre dos vehículos sin dejar margen para reaccionar, taxis que frenan repentinamente para recoger pasajeros, buses que bloquean carriles y automovilistas que convierten cualquier espacio disponible en una oportunidad para adelantarse a los demás. Nos hemos acostumbrado a semejante desorden. Esa resignación también tiene consecuencias: terminamos aceptando como normales conductas que pueden costarle la vida a cualquiera.

Las cifras deberían sacudirnos: un accidente cada diez minutos y 360 muertes en 2025. Detrás de cada fallecido hay una familia que recibió una noticia devastadora, una silla vacía y una ausencia que ningún comunicado oficial podrá reparar.

¿Cuántas familias más tendrán que pasar por eso para que la seguridad vial reciba la atención que merece?

Los municipios, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y la Policía de Tránsito tienen que ponerse de acuerdo y actuar. La ciudadanía necesita autoridades presentes, capaces de coordinar esfuerzos y mantenerlos en el tiempo, no solamente organizar operativos que desaparecen después de unos días.

Hace falta identificar los puntos conflictivos, mejorar las calles, educar, vigilar y aplicar las normas de manera constante. La vigilancia debe ir mucho más allá de colocar policías en las obras de construcción o reparación de vías.

Los motociclistas requieren atención especial, particularmente quienes trabajan haciendo entregas. Sus maniobras entre vehículos, cambios repentinos de carril y adelantamientos arriesgados los ponen en peligro a ellos y a los demás. Pero tampoco sería justo meter a todos los repartidores en el mismo saco. Muchos trabajan largas jornadas bajo el sol o la lluvia, atrapados en el tráfico y presionados por cumplir tiempos de entrega.

Las empresas deben revisar sus sistemas de pago y asignación de pedidos. Si premian la rapidez a costa de la seguridad, están contribuyendo al problema. El cliente puede esperar unos minutos; una familia no debería perder para siempre a quien salió a entregar un pedido. Ganarse la vida no puede significar arriesgarla.

Con algunos taxistas ocurre algo parecido. Recoger un pasajero parece justificar detenerse en cualquier sitio, ocupar un paso peatonal o cambiar de carril sin considerar a los demás. Trabajar al volante exige responsabilidad durante toda la jornada.

En el transporte colectivo, el riesgo se multiplica. Quien conduce un bus lleva bajo su responsabilidad a decenas de personas y comparte la vía con peatones y otros vehículos. Una maniobra temeraria puede terminar en una tragedia de enormes proporciones. Los conductores profesionales necesitan capacitación, controles frecuentes y consecuencias claras cuando repiten conductas peligrosas. Un curso pierde su utilidad si, al regresar a la calle, todo sigue igual.

En Panamá conocemos demasiado bien la secuencia: ocurre el accidente, llega la ambulancia, interviene la Policía, aparecen los videos en las redes sociales y comienza la discusión sobre quién tuvo la culpa. Pasan unos días, baja la indignación y regresamos a lo mismo. Hasta la próxima víctima.

Tenemos que acabar con esa costumbre de reaccionar cuando el daño ya está hecho.

Para prevenir necesitamos utilizar la información disponible: dónde se repiten las infracciones, qué vehículos están involucrados y cuáles son las conductas más peligrosas. Esos datos deben orientar controles sobre velocidad, consumo de alcohol, uso del celular y circulación en contravía, además de mejoras en señalización, iluminación y vigilancia del transporte público.

Las alcaldías pueden identificar los cruces, avenidas y sectores que requieren intervención, coordinar acciones con las autoridades competentes y publicar sus resultados. La ciudadanía debe saber qué se está haciendo y si funciona. Si una medida produce resultados, se mantiene y se extiende; si falla, se corrige. Las autoridades también tienen que responder por su gestión.

Los municipios deben reunir a transportistas, taxistas, motociclistas, empresas de reparto y ciudadanos alrededor de compromisos concretos. Cada cual tiene una responsabilidad que asumir. Las normas deben cumplirse todos los días, no solamente cuando hay un policía presente.

A los conductores hay que exigirles respeto por la vida ajena. A las empresas, condiciones de trabajo que favorezcan la seguridad. A las autoridades, presencia, coordinación y resultados.

Tener prisa, necesitar una carrera o cumplir una entrega jamás puede convertirse en excusa para poner a otro en peligro.

Que las autoridades hagan cumplir las normas. Que los conductores entiendan las consecuencias de sus decisiones. Y que dejemos de tolerar la irresponsabilidad antes de que la próxima familia enlutada sea la nuestra.