Imprescriptibilidad del delito de corrupción

Ya es bien sabido que en Panamá por muchos casos conocidos, solo los delincuentes comunes procedentes de barrios populares son los que pagan condenas en varias cárceles de alta peligrosidad en nuestro país y bajo condiciones paupérrimas.

A la justicia panameña no le tiembla la mano para condenar por años a quienes cazaron una iguana pero si palidece para juzgar a los de apellido de abolengo.

Para aquellos funcionarios o figuras de “alto perfil” que cometieron desfalcos millonarios al Estado la justicia le concede medidas cautelares muy cómodas como casa, provincia o país por cárcel.

Pero resulta que la mayoría de las casas donde los investigados por corrupción cumplen medidas cautelares son verdaderas mansiones con todas las comodidades incluso mejores que cualquier hotel cinco estrellas. Es claro que una casa no es lo mismo que una cárcel.

A pesar de que la constitución panameña establece que “no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas (Artículo 19), en la vida real ocurre lo contrario ya que muchos delincuentes de “cuello blanco “burlan a la justicia con una infinidad de recursos ya que poseen los abogados y las influencias necesarias y si llegan a ser condenados solo cumplen una ínfima parte de la misma en cárceles” suaves y cómodas”.

La famosa” delación premiada” es otro aspecto que ha dado pie al perdón y “ablandamiento de penas” solo por el hecho de “cooperar con la investigación”.

Si un funcionario público que robó millones da información o devuelve parte de lo robado” se puede quedar con el resto” y es perdonado. Habrase visto.

Son por estos hechos que una gran cantidad de panameños no creen en la justicia y por ello vemos un aumento en los delitos de robo y ajuste de cuentas en muchos barrios.

Algunos prefieren tomarse “la justicia en sus manos” antes de acudir a alguna instancia de resolución de conflictos.

Ahora que está en la mesa la posibilidad de que los panameños decidamos por una nueva constitución que ya resulta necesaria uno de los puntos que se debe aportar es el fortaleciendo de la justicia y la certeza de castigo.

La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción deben ser añadidos en una nueva carta magna para que aquellos que huyeron de forma cobarde del país llevándose millones tarde o temprano paguen por lo que hicieron.