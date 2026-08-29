Iniciativas dietéticas para la prevención de la obesidad

La promoción de alimentos saludables funciona, pero también se necesitan políticas adicionales. En 2006, Walt Disney Co. introdujo una medida para mejorar la calidad nutricional de las comidas infantiles que se servían en sus parques temáticos. La compañía cambió los menús infantiles estándar (los componentes que no es necesario pedir por separado) para incluir leche descremada, jugo o agua en lugar de sodas, y guarniciones como puré de manzana o zanahoria en lugar de papas fritas. Los padres o madres que quisieran sodas o papas fritas para sus hijos tendrían que pedirlos, algo que muchos no harían. Los grupos defensores de la salud recibieron esta noticia con mucho beneplácito.

No obstante, como se ha dicho siempre, “ir a Disney World es una excusa para comer comida chatarra... Disney o sus asesores deben sentirse responsables”. De hecho, esos nuevos menús eran parte de un esfuerzo de Disney para abordar su contribución a la obesidad en Estados Unidos.

Después del precio de las entradas, la comida es la segunda mayor fuente de ingresos de Disney World. Aunque reducir la cantidad de comida consumida en los parques podría ayudar a crear un entorno alimentario menos “obesógeno”, los ingresos podrían disminuir. Pero ¿podría el cambio a la opción predeterminada ser neutral en términos de ingresos? Para 2008, Disney informó que dos tercios de los clientes que pedían menús infantiles habían aceptado la opción predeterminada, sin pérdida de ventas. En los parques Disney de Hong Kong, casi todos los clientes la aceptaron. Sin embargo, el informe no incluyó datos sobre el número ni la proporción de clientes que pedían menús infantiles.

Un informe posterior de Disney sobre sus iniciativas de salud infantil indicaba que estaba contratando a expertos para realizar una evaluación más formal del uso de las opciones predeterminadas. Un artículo del 2016 en la revista científica JACR presentó los resultados de esa investigación. Su trabajo confirmó la continua eficacia de la estrategia. Casi la mitad de los clientes que pidieron menús infantiles aceptaron las guarniciones saludables predeterminadas, y dos tercios aceptaron las bebidas más saludables. Estas opciones resultaron en reducciones significativas en las calorías, la grasa y el sodio de los menús infantiles comprados, pero no en el azúcar.

Los autores argumentan que este tipo de cambios sutiles y graduales son preferibles a políticas más coercitivas que huelen a estatismo paternalista. Estas reducciones ayudan, pero ¿son suficientes para marcar una diferencia real? Para responder a esta pregunta, sería útil saber qué más comían los niños junto con la bebida y las guarniciones. Aunque los autores recibieron datos brutos de ventas, Disney no les permitió utilizar esta información como parte del análisis general. La compañía también se negó a proporcionar información sobre el número de niños que visitaron el parque o el número de menús infantiles vendidos.

Esta falta de información es una señal de alerta, ya que se trata de un estudio financiado por Disney que produjo resultados que la compañía puede utilizar para promocionarse como una empresa que se preocupa por la salud infantil y para desviar la atención de la reputación de Disney World como un paraíso de la comida chatarra. La financiación corporativa de la investigación introduce conflictos de intereses y reduce la credibilidad de los resultados, sobre todo porque los sesgos inherentes a dicha investigación son en gran medida inconscientes, involuntarios y no reconocidos.

Los resultados de este estudio merecen un análisis especialmente minucioso. A primera vista, la estrategia predeterminada funcionó bien para la bebida, pero los acompañamientos siguen siendo un problema, al igual que los azúcares. No revelan mucho sobre lo que los niños comen a diario en Walt Disney World.

Iniciativas como esta son una parte importante de las estrategias para combatir la obesidad infantil. Pero ¿son suficientes para abordar este problema de salud pública? Para marcar una diferencia real, deben ir acompañados y respaldados por diversos enfoques políticos. La reflexión actual sobre estos enfoques recomienda combinar perspectivas de la investigación conductual, la economía y la salud pública para establecer un entorno alimentario mucho más propicio para que la opción saludable no solo sea la opción fácil, sino también la preferida.

Lograrlo probablemente requerirá múltiples acciones, por ejemplo, la regulación del contenido nutricional y la comercialización; incentivos como subsidios a alimentos más saludables; desincentivos como impuestos, etiquetas de advertencia y sistemas de calificación nutricional para alimentos menos saludables; y la educación de adultos y niños. La idea voluntaria de Disney fue un pequeño paso en la dirección de tales políticas, pero se necesitan muchos más si queremos lograr un progreso real en la reducción de la prevalencia de la obesidad infantil.