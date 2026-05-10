Japón y Panamá: una política exterior asiática inteligente

Durante años, Panamá ha tendido a mirar el espacio asiático como un conjunto indiferenciado de oportunidades comerciales; sin embargo, no todos los socios tienen el mismo valor político, económico ni geoestratégico. Es por ello que la política exterior panameña hacia Asia necesita una jerarquía clara y una visión más estratégica. Si el país quiere proteger mejor sus intereses nacionales debe ordenar sus prioridades con realismo: Estados Unidos debería seguir siendo el eje hemisférico y global de Panamá; Japón debería convertirse en su socio asiático preferente y principal; Corea del Sur y Singapur deberían consolidarse como apoyos complementarios estratégicos; y China debería ser tratada con prudencia, distancia y sin dependencia. Esta no es una visión teórica, sino una conclusión derivada de la geografía, del comercio internacional y del lugar que ocupa Panamá como plataforma logística global.

En ese contexto, Japón merece una atención especial. La nueva orientación política de Tokio, bajo la administración de la Primera Ministra Sanae Takaichi, refuerza precisamente aquellos rasgos que vuelven más natural el acercamiento con Panamá: una relación estrecha con Estados Unidos, cautela frente a China, defensa de la empresa privada y una visión más firme sobre la seguridad nacional y económica. Para un país como Panamá, cuyo desarrollo depende de la estabilidad, la conectividad y la confianza de sus aliados, Japón aparece como un socio de altísimo valor. No se trata solo de simpatía diplomática, sino de convergencia estratégica.

La importancia de Japón para Panamá no se limita al intercambio comercial convencional. Hay una dimensión marítima y energética que merece mayor atención. Japón es un actor central de la economía marítima mundial, y el Canal de Panamá es una ruta esencial para su conectividad global. Pero además, el Canal tiene una relevancia particular para la política energética japonesa, incluida su cadena de generación de energía nuclear. En ese circuito, los flujos marítimos relacionados con materiales nucleares que transitan entre Europa y Asia hacen del Canal una pieza de valor sistémico para Japón. Eso convierte a Panamá en algo más que un país de tránsito: la convierte en un socio cuya estabilidad, y neutralidad importan directamente a la seguridad económica japonesa.

Ese dato debe ser entendido con la seriedad que merece. Si el Canal es importante para la logística energética de Japón, entonces Japón tiene razones objetivas para valorar profundamente la neutralidad del Canal y defender la estabilidad de una infraestructura vital para el comercio global. Panamá, por su parte, debería comprender que posee una carta estratégica de enorme peso. Un país que controla una vía interoceánica esencial no debe subestimarse ni administrar sus relaciones externas de forma pasiva. Debe convertir ese activo en una base de negociación, prestigio e influencia.

A la relación con Japón debe sumarse una estructura de apoyo más amplia en Asia. Corea del Sur y Singapur son fundamentales en ello. Corea del Sur ya mantiene con Panamá un tratado de libre comercio, y presencia de inversión en el pais, al igual que Singapur. Ambos comparten con Japón una condición decisiva: son economías abiertas, tecnológicamente sofisticadas y con vínculos sólidos con el orden internacional occidental. Para Panamá, esa coincidencia es una oportunidad excepcional para su agenda asiática, con Japón como centro, y Corea del Sur y Singapur, como soportes complementarios, frente a una relación con el régimen chino administrada con cautela, para evitar más riesgos de dependencia política y económica.

Sobre esa base, Panamá debería impulsar con Japón una agenda comercial activa que haga posible negociar un tratado de libre comercio. Si Panamá ya lo ha materializado con Corea del Sur y Singapur, no hay razón para que la relación con Japón permanezca en un nivel inferior. Un TLC con Japón abriría nuevas oportunidades de inversión, tecnología y comercio, y enviaría una señal contundente de confianza mutua y ambición estratégica. Al mismo tiempo, Panamá debería trabajar para que Japón se convierta en un apoyo clave en el camino hacia la OCDE. El respaldo japonés tendría un valor político enorme, porque ayudaría a consolidar la imagen de Panamá como un país serio, moderno y comprometido con estándares internacionales altos.

Esta relación también puede fortalecerse en el terreno multilateral. En 2026, con Panamá aun ocupando un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, se tendría la oportunidad de identificar los temas que más interesan a Tokio y ofrecer apoyo constructivo. La seguridad marítima, la libertad de navegación, la protección de infraestructuras críticas, la ciberseguridad y la estabilidad del Indo-Pacífico son asuntos donde Panamá puede coincidir con Japón. A la vez, Panamá podría ayudar a Japón a fortalecer su presencia en América Latina y el Caribe, respaldándolo en espacios como la OEA, la CEPAL, el BID, la CAF, el SICA o la ALADI. Esa reciprocidad fortalecería, sin duda, a ambos países.

Panamá debería leer con lucidez el momento internacional. El ascenso de una administración japonesa más proempresa, más cercana a Estados Unidos y más prudente frente a China abre una ventana valiosa. Si Panamá la aprovecha, puede elevar su relación con Japón al nivel de una verdadera alianza estratégica, reforzar su posición internacional y construir una política exterior asiática más coherente, más soberana y más útil para su desarrollo. En un mundo cada vez más competitivo, Panamá necesita más visión de Estado y Japón ciertamente puede ser una pieza central de esa visión.