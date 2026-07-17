Rumbo al proceso electoral del miércoles 19 de agosto de 2026. Se acerca el día en que debe de comprenderse que una persona integral y con compromiso estratégico dirija el desarrollo provincial y nacional en “la rectoría”, de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Para entender la importancia de lo expuesto anteriormente me permito escribirles unas breves líneas. La “rectoría” es la máxima autoridad ejecutiva, académica y legal de la institución. Es el cargo principal responsable de dirigir el funcionamiento general de la universidad, de administrar sus recursos y representarla oficialmente.

He seguido muy de cerca diferentes candidaturas para este cargo y culmino con el análisis de una propuesta, basándome en el perfil para este tan importante rol. Por los logros en cada una de sus gestiones, por el impacto positivo a la comunidad estudiantil universitaria chiricana, por ser institucional y por el futuro de la Unachi, he considerado que la mejor candidata es la Magíster Rosemary Yaniseth Hernández Morales.

Ahora, “el chocolate espeso”. Ser rectora no es ocupar un cargo: es asumir el privilegio y la responsabilidad de formar generaciones, impulsar el conocimiento, fortalecer valores y construir oportunidades para el futuro de los egresados de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

La Magíster Rosemary Yaniseth Hernández Morales deberá liderar con valentía, servir con humildad y trabajar con una visión que trascienda el presente, dejando una huella de excelencia, inclusión y compromiso con la educación y con la provincia, desde este año hasta el 2028.

Esto implicaría contribuir activamente a la construcción de una provincia más educada, equitativa y competitiva. Ampliando más el rango de mi perspectiva, el compromiso de la candidata a rectora más que con la provincia, es con el país.

Cada estudiante egresado de la Unachi debe ser ese talento humano que la República de Panamá y el mundo necesita. Con un desenvolvimiento ejemplar digno de seguir desde “la rectoría” se garantizara, la formación de profesionales competentes y éticos. Teniendo claro un compromiso básico y retomando la analogía con la época en la que el cacao se tomaba bien concentrado y denso, con “prioridad” se debe de alinear la oferta académica con las necesidades presentes y futuras de la provincia y el país.

Y... ¿cómo se logra esto? Promoviendo desde la Universidad Autónoma de Chiriquí, competencias en: ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Preparando a los estudiantes de la provincia de Chiriquí en ciudadanos capaces de liderar los cambios que demanda nuestra nación. Llegó la hora de contribuir al desarrollo de la provincia, impulsando proyectos académicos y científicos orientados a resolver problemas provinciales.

Los egresados de la Unachi deben involucrarse y apoyar en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, generar propuestas para fortalecer la productividad y la competitividad, participando activamente en los temas de interés nacional.

La Universidad Autónoma de Chiriquí debe fortalecer la investigación científica y la innovación, convertirse en un centro de producción de conocimiento, promoviendo investigaciones con impacto social y económico. En estos dos años, la Magíster Rosemary Yaniseth Hernández Morales y su equipo deberán priorizar en impulsar la transferencia tecnológica hacia los sectores productivos, fomentando una “cultura de innovación” al servicio del desarrollo nacional.

*El autor es administrativo