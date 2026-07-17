Lo humano en tiempos algorítmicos

La arquitectura de la sabiduría humana se tambalea hoy bajo un nuevo poder: la eficiencia tecnológica. Nos hallamos ante una encrucijada que exige, con urgencia casi desesperada, retornar a la tensión estructural de lo humano. Por un lado, nos seduce lo espiritual como aspiración contemplativa hacia el orden y la trascendencia; por el otro, nos reclama lo corporal, ese impulso pasional que reside en la finitud del tejido, el sufrimiento y el placer. Friedrich Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia (1872), lo analizó como la concordia entre lo apolíneo y lo dionisíaco.

Nietzsche nos legó la nostalgia de aquella plenitud alcanzada en la tragedia griega antigua, un estadio en que el intelecto y la sangre convergían en armonía vibrante. Sin embargo, advertía que la instauración de lo mental supuso una fractura en esta condición. Eventualmente, esta ruptura priorizó la abstracción racional sobre la pulsión emocional, lo que transformaba la experiencia humana en una desconfianza hacia lo corporal. Así, la negación de los deseos carnales se erigió en virtud. Pues, se dejaba al ser humano tan escindido que observa su corporalidad como un error que necesita subsanarse.

A pesar de su indiscutible progreso, la modernidad se aferra a la racionalidad tecnocientífica que exacerba dicha ruptura. Ni el cogito ergo sum cartesiano ni el idealismo crítico kantiano lograron reconciliarnos con nuestra dimensión orgánica. En este escenario, la inteligencia artificial no irrumpe solamente como herramienta, sino como la culminación de esta exclusión del cuerpo. La tecnología es la apoteosis de lo apolíneo, despojado del apalancamiento dionisíaco que nos recuerda lo real. La grandeza moderna emerge como pura estructura, orden y transparencia, pero carece de lo aparente y doloroso. Bajo su promesa de salvación tecnológica, se ofrece una red de eficiencia que seduce por su comodidad anestésica y nos arrastra hacia un totalitarismo digital. Aquí, el mercado de la vigilancia reduce la complejidad humana a meros datos y unidades de consumo.

La verdadera sabiduría no es una acumulación de bits, sino el peso de un pensamiento trágico que se revela hoy como un razonamiento ético. Reclamar lo humano no es un ejercicio nostálgico, sino una propuesta de resistencia política que implica integrar el rigor del intelectualismo ético con la vitalidad dionisíaca. En tiempos algorítmicos que procesan la realidad a velocidades inescrutables, es vital recordar la carencia de esta inteligencia que excluye la carne. Las máquinas, por más que se revistan de extremidades con piel sintética, carecen del significado emocional que moviliza a los que estamos hechos de huesos y nervios. La IA podrá simular que baila, pero no por éxtasis, no ama por desgarro, sino por una fría programación. Su incapacidad de sufrir las inhabilita para experimentar lo moral, que solo nace de la fragilidad humana compartida. En efecto, han logrado que las máquinas bailen, pero estas no pueden disfrutar, sudar y ni padecer la fatiga del baile.

El marketing del transhumanismo nos vende la superación de lo biológico como el siguiente paso evolutivo, pero su coste es la transformación de lo humano en big data. Al delegar nuestras decisiones más íntimas a la caja negra de la IA, se decae en una posmodernidad, donde el individuo se encuentra aislado en medio de la conectividad global. Entonces, la sabiduría trágica emerge como un recordatorio subversivo, no somos información procesable, somos seres humanos. Habitar el mundo exige defender lo humano como claridad mental e impulso corporal. Esta sabiduría práctica no es un archivo descargable de la nube, se forja en el encuentro físico, en la vulnerabilidad de cuerpos y en la empatía que brota de nuestra mortalidad.

La fisiología moral nietzscheana demanda un ser encarnado que se oponga a la tiranía algorítmica. Mientras el transhumanismo patologiza la finitud, el saber trágico —heredero de la sabiduría de Sileno— abraza el sufrimiento como una dimensión constitutiva de lo humano. El propósito no es la evasión hacia entornos virtuales, sino valorar lo humano hoy. Una moral que cuestione, que sufra y que, fundamentalmente, danza su libertad a través del movimiento corporal; justo allí donde el algoritmo se halla limitado.

Reunir mente y cuerpo es el acto político más vigente y definitivo frente a la automatización de la existencia. Esta sabiduría cultiva virtudes nacidas de nuestra fragilidad, del mundo común donde se delibera tanto sobre conceptos abstractos como emocionales. Reivindicar lo corporal confronta la alienación de las pantallas que, bajo el espejismo de la conectividad, nos despojan de la responsabilidad, la amistad y el compromiso con el otro.

El saber trágico es el camino que evita la alienación tecnológica que devora día a día lo humano. Pues, más allá de la eficiencia de los procesadores, está la construcción de sentido, el ejercicio de esta sabiduría y la conquista de la libertad como prerrogativas irrenunciables de los humanos. Somos seres capaces de soñar desde el error, de sufrir con dignidad y, sobre todo, de amar en la bendita finitud de nuestra piel. Solo recuperando el cuerpo recuperaremos el mundo común en donde se halla la arquitectura de una sabiduría plenamente humana, capaz de resistir al orden algorítmico.

* El autor es filósofo y miembro del Grupo de Investigación Politai