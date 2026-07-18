De incentivos fiscales a motores de resiliencia: el nuevo rol de las zonas francas en América Latina

Durante décadas, las zonas francas fueron percibidas como mecanismos diseñados para atraer inversión extranjera mediante incentivos tributarios. Hoy, esa narrativa está casi obsoleta. El nuevo contexto global -marcado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y presión sobre costos- redefine las reglas del juego. Las empresas además de eficiencia buscan estabilidad, flexibilidad, capacidad de respuesta al cambio y potencial de crecimiento futuro.

En este escenario, las zonas francas evolucionaron hacia algo mucho más sofisticado, como lo son las plataformas estratégicas para competir en un mundo incierto. América Latina, y particularmente Centroamérica, Panamá y República Dominicana, son protagonistas de esta transformación. No es casualidad que esta subregión concentre el 77% de las zonas francas de toda Latinoamérica.

Esta densidad refleja su política de atracción de inversión y la consolidación de un ecosistema que combina infraestructura logística, talento especializado y marcos regulatorios cada vez más sofisticados.

El impacto económico es contundente. En la región, las zonas francas pueden representar más del 50% de las exportaciones nacionales, consolidándose como el eje central de la inserción internacional. En Costa Rica, por ejemplo, este régimen ha permitido evolucionar hacia industrias de alto valor agregado como dispositivos médicos, manufactura avanzada, electrónica y servicios globales, posicionando al país como líder regional en especialización productiva.

En paralelo, República Dominicana consolida un modelo de escala, con un ecosistema diversificado en manufactura, dispositivos médicos, tabaco, textiles y servicios internacionales, que le permite combinar volumen exportador con generación intensiva de empleo formal.

Panamá, por su parte, desarrolló una propuesta diferenciada centrada en logística, almacenamiento, distribución internacional y servicios globales, apalancada en su conectividad global y su rol como hub regional. En tanto, El Salvador mantiene una base sólida en textiles y confección, destacándose por su eficiencia manufacturera y su contribución al empleo industrial, mientras avanza hacia una mayor diversificación. Asimismo, está incursionando en el área de servicios, promoviendo modelos que le permitan posicionarse como un destino para la inversión en el sector de centros de servicios.

Guatemala complementa este mapa con una base en industria manufacturera, especialmente textiles, y un alto potencial de crecimiento en el contexto del nearshoring, impulsado por su ubicación estratégica y capacidad de integración a cadenas regionales.

Finalmente, Honduras se mantiene como una industria orientada también en manufactura y proyectos industriales más generales, con una ventaja en cuanto a su ubicación geográfica que le permite un acceso al mercado estadounidense con menores costos logísticos. Pero, quizás el cambio más relevante es cualitativo. El verdadero valor de las zonas francas reside en su capacidad para reducir fricciones operativas, garantizar continuidad en entornos volátiles y ofrecer proyectos innovadores que se ajusten a los requerimientos de grupos multinacionales.

Esto explica por qué las decisiones de inversión están cambiando. Las diseñan arquitecturas regionales que les permiten distribuir riesgos, optimizar costos y acercarse a sus mercados clave. En este nuevo modelo, las zonas francas funcionan como nodos estratégicos dentro de redes operativas más amplias. Además, el régimen está evolucionando hacia agendas más complejas. La integración de las prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza por sus siglas en inglés), la digitalización aduanera y la automatización de procesos están convirtiendo a estas zonas en verdaderos laboratorios de modernización industrial.

El mensaje para la región es claro, la competencia no está en quién ofrece más incentivos, sino en quién construye mejores ecosistemas. En un mundo donde la relocalización productiva avanza a gran velocidad, América Latina tiene una ventana de oportunidad única. Se estima que este proceso podría traducirse en hasta USD $78.000 millones adicionales en exportaciones para la región. Aprovechar esta oportunidad dependerá de la capacidad de los países para evolucionar sus zonas francas desde plataformas fiscales hacia infraestructura estratégica de competitividad. Porque en la nueva economía global, la inversión no sigue incentivos. Sigue certezas.

* La autora es Associate Partner EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana