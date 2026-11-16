Dicen que los gatos tienen nueve vidas; en las repúblicas bananeras, más modestas, les concedemos siete. Caen desde alturas absurdas, se retuercen en el aire con una agilidad asombrosa y aterrizan como si nada, sin un rasguño ni un hueso roto. Los egipcios los veneraban como a dioses, y no es para menos: entre los animales domésticos, el gato es por excelencia una máquina de supervivencia. Salvo por un detalle que el refrán no perdona: la curiosidad.

Hace un par de semanas, el presidente Trump dio un giro de timón y canceló la transmisión en vivo del fusilamiento de Nidal Hasan, exmilitar condenado a muerte por la masacre de Fort Hood, donde en 2009 asesinó a 13 personas e hirió a otras 32. La ejecución sigue en pie para el próximo 3 de diciembre; lo que se suspendió fue el espectáculo televisivo. Y no es de extrañar: todavía resuena en el tímpano de los estadounidenses el caso de Christa Pike, la reclusa de Tennessee que a finales de septiembre sobrevivió a dos dosis de inyección letal. Todo un drama penitenciario: ser condenada a muerte y que te nieguen la entrada al reino de los cielos —o al infierno—. Siete vidas, como los gatos.

Pese a las pretensiones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y por extensión del propio Trump, las encuestas les jugaron en contra: el 80 % de los estadounidenses rechazaba la transmisión, aunque más de la mitad aprobaba la ejecución. Por suerte, el efecto Big Brother no cruzó los límites de la cordura. Una cosa es contemplar el circo de un puñado de mentecatos encerrados en una casa, demostrando lo que mejor saben hacer —nada—, y otra muy distinta ver a una persona morir por fusilamiento. Aun así, la decisión de suspender la transmisión nos pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué no queremos verlo, pero sí aceptamos que ocurra?

Confesó alguna vez Joaquín Sabina que habría preferido ser torero —o atracador de bancos—, pero le faltó valor y se quedó en cantante. Muchos le cayeron encima, sobre todo defensores de los animales que no desprecian un buen bistec. Los políticos, en cambio, guardaron silencio: lo de asaltar el erario no les pareció tan grave. La corrida escenifica el enfrentamiento milenario entre el hombre y la naturaleza: el torero se apropia de la bravura del toro y remata con una estocada triunfal. Desde los palcos, el público corona al vencedor con vítores, y al ruedo cae alguna que otra rosa o pañuelo con aroma dulzón. Suena idílico—vencer a la bestia—, pero sigue siendo un acto cruel. A sus críticos, Sabina les respondió, más o menos, que el que no quiera ir a los toros, que no vaya. ¿Vale lo mismo para la ejecución de un ser humano?

La hoguera, la crucifixión y la guillotina fueron siempre espectáculos públicos: a la vista de todos, para que sirvieran de advertencia. Decenas de curiosos se aglomeraban alrededor del patíbulo para contemplar el miedo y el dolor del desdichado que había tenido la mala fortuna de ser condenado. Al torero se le aplaude por matar a un toro bravo; al verdugo, en cambio, lo alcanzaba la mancha de la infamia, y a ojos del público acababa pareciéndose demasiado al asesino: un cobarde a sueldo. La capucha con la que el imaginario popular lo retrató no hizo más que alimentar esa imagen, la misma que siglos después copiarían los verdugos extremistas para ejecutar a un inocente frente a una cámara.

Cuando lo distópico toca la puerta, conviene releer a los clásicos. En Vigilar y castigar, Foucault describe el tránsito del castigo del cuerpo al castigo del alma: el verdugo abandona la plaza y la pena se esconde tras los muros de la cárcel. El condenado ya no se exhibe; se encierra, se administra y se olvida. Una forma más discreta de crueldad: la del olvido. Pero la curiosidad —esa que mató al gato— siempre ha sido amante de la curiosidad morbosa, y ahora vuelve disfrazada de castigo televisado. Y como el mal suele ser banal, diría Hannah Arendt, nunca falta un inescrupuloso que encuentre la manera de convertirlo en reality. Para ser verdugo ya ni siquiera hace falta ser malévolo; basta con una cámara de un lado y un público del otro.