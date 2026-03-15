La guerra: costo, desplazados y muertes

Con tantos retos y problemas de hambre, miseria y necesidades básicas alrededor del mundo, el costo económico de la guerra es una vergüenza. En una nota firmada por Patricia Zengsrle de la agencia Reuters se informó el pasado 11 de marzo que: “Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump estimaron, durante una sesión informativa ante el Congreso esta semana, que los primeros seis días de la guerra contra Irán le habían costado a Estados Unidos al menos 11,300 millones de dólares...” Zengsrle escribió que: “Esa cifra, obtenida en una sesión informativa a puerta cerrada para senadores el martes (10 de marzo), no incluía el coste total de la guerra, pero se proporcionó a los legisladores, quienes han solicitado más información sobre el conflicto”. Hay que sumar lo que gastan los otros actores.

Dos cosas antes de ver el asunto de los desplazados. 1- No debemos olvidar que el pueblo iraní ha sido víctima de los abusos de su propio gobierno por más de cuatro décadas. Y, 2- al informarnos de estos escenarios de guerra que afectan directamente a esa población, la única manera de hacerlo es desde el más profundo sentido de empatía y solidaridad humana.

El pasado jueves 12 de marzo de 2026, los medios y agencias de noticias alrededor del mundo informaron que las estimaciones a esa fecha, proporcionadas por la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), indican que alrededor de 3,2 millones de personas se han visto desplazadas dentro de Irán debido a la guerra en curso. “Esta estimación corresponde a entre 600,000 y un millón de familias obligadas a abandonar sus hogares”. “Muchos civiles han huido de grandes ciudades como Teherán, dirigiéndose hacia las regiones del norte o zonas rurales para escapar de los ataques aéreos y las operaciones militares”. Las agencias humanitarias advierten que el número de desplazados podría seguir aumentando a medida que se extienden los combates y colapsan los servicios.

Los informes periodísticos indican que entre “1,300 y 2,000 personas habían muerto en Irán desde que comenzó la guerra ...” La cifra exacta varía según la fuente y la fecha. El Embajador de irán en la ONU, Amir Saeid Iravani, al hablar de las muertes civiles incluyó unos 300 niños que murieron a consecuencia de un ataque con misiles contra una escuela primaria femenina en Minab el primer día de la guerra. Una nota de la BBC del 12 de marzo señaló que: “El ataque [al colegio de niñas], si se confirmase la participación de Estados Unidos, constituiría uno de los peores casos de víctimas civiles en décadas de conflictos estadounidenses en Oriente Medio”.

Los desplazamientos humanos no solo se han dado a lo interno de Irán, también se han dado a gran escala en el Líbano y partes de Beirut, principalmente debido a los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá. También se han producido desplazamientos dentro de Israel, especialmente en las comunidades del norte. Los ataques con cohetes y drones vinculados a grupos alineados con Irán, como Hezbolá, han forzado la evacuación de civiles de las zonas fronterizas y la reubicación temporal de residentes.

Algunos iraníes han cruzado las fronteras hacia países vecinos como Turquía, Armenia e Irak, pero aún no se ha producido un éxodo importante de refugiados. En Irak los analistas advierten que las llegadas adicionales desde Irán podrían agotar los recursos iraquíes, especialmente en la región del Kurdistán, que ya alberga refugiados y poblaciones desplazadas.

La magister Catalina Arancibia Durán, Máster en Literatura Española e Hispanoamericana reseña un poema de Pablo Neruda, uno de los poetas más importantes en lengua española del siglo XX que, durante la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, ocupaba el cargo de Cónsul de Chile en la ciudad de Madrid. En su libro titulado España en el corazón (1937), aparece el poema titulado: “Explico algunas cosas” en donde “... buscaba generar consciencia sobre la situación”. Dice Catalina Durán: “El poema comienza con forma de pregunta, es como si el poeta interpelara al lector y le dijera ¿qué pasó? ¿cuál es el afán del ser humano por acabar con la alegría y la belleza de la vida?”

Extracto del poema: “ Y una mañana todo estaba ardiendo / y una mañana las hogueras / salían de la tierra / devorando seres / y desde entonces fuego / pólvora desde entonces / y desde entonces sangre / Bandidos con aviones y con moros / bandidos con sortijas y duquesas / bandidos con frailes negros bendiciendo / venían por el cielo a matar niños / y por las calles la sangre de los niños / corría simplemente, como sangre de niños”.

El dolor de las guerras lo sufre los niños ... el hombre y la mujer común... los desamparados