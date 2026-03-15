Nuevos rumbos para la auditoría interna

La creciente digitalización de muchos aspectos de la vida actual -desde simples trámites de pago de servicios hasta otras gestiones un poco más complejas- cambió por completo la forma como las personas se relacionan entre sí e incluso con las instituciones públicas y las empresas privadas.

Esa transformación ya dejó de ser una simple moda pasajera para convertirse en una realidad permanente que, lejos de estancarse, es seguro que más bien se profundizará, abriendo nuevas oportunidades, retos y desafíos.

Uno de los campos que se verán afectados será el ejercicio de las profesiones, que, en vista de las nuevas circunstancias, obliga a realizar un cambio significativo en la forma como se formará al capital humano de las próximas décadas.

En el caso de la auditoría interna en las empresas, organizaciones o entidades gubernamentales, los nuevos perfiles formativos deben encaminarse hacia el uso de la tecnología como una estrategia efectiva para reducir los riesgos durante la era digital, como la pérdida de información sensible y los intentos de cibercrimen, entre otros peligros.

La tecnología como el creciente uso de la Inteligencia Artificial (IA), ofrece grandes posibilidades para mejorar la seguridad corporativa, pero necesitan de un cambio cultural en el ejercicio de la auditoría en favor de una actitud más proactiva de parte de esos profesionales.

El uso de esas tecnologías innovadoras permite identificar y gestionar los riesgos en menos tiempo, fueron descritos por este quien escribe estas líneas, durante el Congreso 2026 del Instituto de Auditores Internos de Panamá (CONAI) evento en que presenté la conferencia “Auditoría basada en riesgos dinámicos”.