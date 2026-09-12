La importancia del plato de comida

Imagínese que la comida pudiera hacer algo más que darte energía, que comer de una manera pudiera añadir años a tu vida y vida a tus años, que la próxima revolución de salud no estará en el contenido de un botiquín sino en lo que haya en los gabinetes de la cocina. Es decir, que si quieres tener una buena salud debes empezar por escoger bien la comida que pones en tu plato. Así de simple, el futuro de la humanidad dependerá de la comida que comemos todos los días.

El futuro de la alimentación está en un punto crucial. La gente está aprendiendo a comer para tener vitalidad, para prevenir el cáncer, para vivir más tiempo. Y lo extraordinario de todo esto es que la medicina más poderosa para tu cerebro, tu corazón y todo tu cuerpo no se puede patentar. Tampoco se puede envasar en pastillas ni vender por miles de dólares la dosis. Esa medicina consiste en elegir alimentos que nutren y fortalecen tu cuerpo, ser consciente de lo que no te beneficia y adoptar hábitos de vida sencillos y profundamente efectivos.

Sin embargo, nuestro sistema de salud sigue centrado casi exclusivamente en tratar las enfermedades una vez que se presentan, en lugar de prevenirlas. ¿Qué pasaría si cambiáramos nuestro enfoque? ¿Qué pasaría si invirtiéramos en prevención en lugar de tratamiento?

Analicemos la perspectiva económica de la atención médica y por qué la prevención no solo es buena medicina, sino también una buena inversión. Piense en cualquier persona que haya ido a un hospital, que vea la factura y se sorprenda al abrir el sobre. Generalmente hay tres o cuatro facturas, de un departamento, otro, otro. Miles de dólares, decenas de miles, a veces cientos de miles. Y luego, si pensamos en una persona que sufrió un derrame cerebral, estuvo hospitalizada tres semanas y luego en rehabilitación, ¿cuál es la inversión o el costo de esa atención, en comparación con la inversión en la prevención del derrame? Estamos hablando de cantidades insignificantes.

Y saber que todo depende de lo que ponemos en ese plato de comida. Son cien mordidas al día. Personas que toman decisiones diferentes, influenciadas por la industria, el marketing, el acceso a los alimentos, las tradiciones y la cultura. Y el poder de ese único plato, si comenzamos la transición a una alimentación basada en alimentos integrales, estamos hablando de miles de millones de dólares en atención médica.

Hay mucho en juego. Las malas elecciones alimentarias causan más de 5 mil muertes prematuras en Panamá cada año. Ahora sabemos sin lugar a dudas que las elecciones alimentarias saludables pueden salvar vidas y ahorrar dinero.

Y esto es especialmente urgente en lo que respecta a la salud cerebral. En este momento, millones de personas viven con confusión mental, ansiedad, depresión y deterioro de la memoria. El Alzheimer está aumentando rápidamente, arrebatando a las personas su pasado, su presente y su futuro. La confusión mental y la demencia son en gran medida prevenibles. Tus genes no determinan tu destino. Gracias a la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse a cualquier edad, puedes fortalecer tu función cognitiva y proteger tu futuro.

La enfermedad de Alzheimer, que en muchos sentidos es la más temida, se debe a que: 1) prácticamente nada funciona; los medicamentos solo la ralentizan un poco. Y 2) cuando pierdes la memoria, lo pierdes todo. Solo se han aprobado tres medicamentos en los últimos 20 años. Los tres solo ralentizan el ritmo de deterioro. Pero un deterioro más lento sigue siendo un deterioro, así que, en esencia, te quitan la esperanza. Por eso, la tasa de suicidios es siete veces mayor en el mes posterior al diagnóstico, porque básicamente te dicen: “Pon tus asuntos en orden. En el mejor de los casos, solo va a empeorar. Podemos ralentizar un poco. Si hay algo que quieras hacer, hazlo pronto porque puede que no te quede mucho tiempo”. Es devastador. Y entonces tu mundo empieza a encogerse aún más. Para cuidarte dicen: “No te alejes”. Y para que no puedas salir: “Dame las llaves de tu auto”.

Así que las causas fundamentales son claras. Los alimentos ultraprocesados, las arterias obstruidas y el colesterol alto aumentan el riesgo de padecer Alzheimer. El enfoque farmacéutico ofrece pocas esperanzas. Hay estudios que demuestran que los cambios en el estilo de vida pueden revertir las enfermedades cardíacas y el cáncer de próstata. Ya las principales aseguradoras están viendo los programas de cambio de estilo de vida para mejorar las pólizas de sus clientes. Hay esperanza en el camino, pero falta aún mucho.