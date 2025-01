En un mundo empresarial donde la transparencia y la comparabilidad son esenciales para la toma de decisiones informadas, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió la NIIF 18 – “Presentación e Información a Revelar en los Estados Financieros”. Esta normal no solo redefine la forma en que se reportan los ingresos y gastos, sino que también establece un marco que promete mejorar la calidad de la información financiera disponible para los inversionistas.

Nuevas categorías de ingresos y gastos

La NIIF 18 introduce tres categorías bien definidas para clasificar los ingresos y gastos: operación, inversión y financiamiento. Esta clasificación no es meramente técnica; tiene profundas implicaciones sobre cómo las entidades son evaluadas y cómo los inversionistas interpretan su desempeño financiero.

Consideraciones especiales para los bancos

Ingresos y gastos provenientes del efectivo y equivalentes de efectivo

Ingresos y gastos provenientes de “pasivos financieros”

Los bancos siempre clasifican los ingresos y gastos de los “pasivos financieros” (es decir, los pasivos que surgen de transacciones que involucran solo la obtención de financiamiento) que se relacionan con el otorgamiento de financiamiento a los clientes (es decir, su actividad comercial principal) en la categoría operativa. Los bancos pueden optar por clasificar los ingresos y gastos de los “pasivos financieros” que no se relacionan con el otorgamiento de financiamiento a los clientes, ya sea en la categoría operativa o en la categoría de financiamiento. Si un banco no puede distinguir entre los pasivos que se relacionan con el otorgamiento de financiamiento a los clientes con los que no se relacionan, entonces clasifica los ingresos y gastos de estos “pasivos financieros” en la categoría operativa.