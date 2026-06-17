La tecnología al servicio del medio ambiente

Veamos un contexto sobre este tema... Nuestro país empezó a sumar esfuerzos desde hace décadas, impulsando políticas públicas, instituciones y recursos al rescate del medio ambiente, siendo parte además de objetivos globales que intentan potenciar una agenda que apuesta por las energías renovables. Sin embargo, el desarrollo que ha sufrido nuestra sociedad en este mismo tiempo, ha traído consigo otros problemas relacionados como la contaminación, crisis de agua y una mala disposición de la basura entre otros, que ha impedido al país ofrecer resultados aceptables.

Por ejemplo, hasta la actualidad se utilizan los rellenos sanitarios como una manera de disponer de la basura que se genera en todo el país, siendo este método contaminante y contrario al cuidado del medio ambiente. La eventual presencia de industrias cercanas a ríos también ha representado un foco de contaminación de las aguas que son utilizadas para consumo humano.

Los controles y monitoreo que realiza el gobierno no siempre son efectivos para mitigar riesgos asociados a malas prácticas y la cultura general de la población debe ser reforzada para crear conciencia sobre la importancia de este tema.

Qué tan grave puede ser este problema?

Pongamos la atención en dos temas críticos en nuestros días, la disposición de la basura y la disponibilidad del agua. Ambos impactan nuestros recursos naturales y el medio ambiente ya que la forma en que se gestionan actualmente los desechos representa una solución temporal con consecuencias ambientales adversas en el tiempo, así también la contaminación de afluentes, como la quema y tala de bosques, perjudica la accesibilidad de agua y su calidad.

No somos un país que puede administrar estos temas a la ligera, nuestro canal interoceánico nos demanda acciones bien planeadas para garantizar su operación y agua para el consumo humano, de ahí la importancia del nuevo embalse impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá.

En enero pasado sufrimos una crisis sanitaria en la ciudad capital debido a una insuficiente recolección de la basura que obliga a nuestras autoridades a articularse mejor para evitar agudizar estos problemas que subyacen desde hace décadas.

Es necesario impulsar y actualizar políticas públicas que apunten a soluciones permanentes y sostenibles en el tiempo, que aborden nuestros problemas medio ambientales de manera integral vinculando a sus principales actores y elevando estos problemas a una agenda de estado que garantice soluciones continuas y efectivas.

Debemos definir una ruta eficaz mediante proyectos puntuales para mitigar los riesgos en estos temas en un tiempo definido o el país enfrentará graves consecuencias a futuro en el aspecto social, económico, cultural, sanitario y ambiental ya que somos un país que depende del agua y que crece poblacionalmente de manera sostenible.

Nuestra principal empresa, el Canal de Panamá podría estar en riesgo si no hacemos uso adecuado del agua para su funcionamiento, Y si no atendemos puntualmente las debilidades estructurales que tiene el IDAAN, solo heredaremos improvisación a cada administración gubernamental sin resolver los problemas de fondo como lo son una deficiente distribución e insuficiente calidad del agua entre otros.

La Tecnología y las Energías Renovables como alternativa

Las energías renovables son conocidas también como energías limpias ya que provienen de los recursos naturales y son capaces de regenerarse.

En Panamá ya existen campos de generación de energía eólica y fotovoltaica como alternativa a otras fuentes de energía que son más contaminantes. Por la gran cantidad de ríos con los que contamos, la energía hídrica juega un rol fundamental, pero está sujeta a riesgos ambientales como en la actualidad donde vivimos altas temperaturas producto del paso del fenómeno del niño o súper Niño el cual prevé resultados adversos al clima y a nuestra economía.

Una tecnología utilizada en países desarrollados es la termo valorización que logra producir electricidad a partir de residuos sólidos (basura). De manera bien llevada podríamos eliminar con el tiempo los rellenos sanitarios y a la vez generar energía eléctrica limpia a partir de procesos menos contaminantes. Esto podría derivar en menor costo energético para la población, reducción del impacto ambiental y mejoramiento de nuestros vectores de salubridad y contaminación.

Ventajas:

1. Podría reducir drásticamente el volumen de basura acumulada en nuestras principales ciudades lo que evita que la misma acabe en ríos, playas o en nuestras calles.

2. Propone menor contaminación climática ya que reduce los gases de efecto invernadero, alineándose con objetivos de desarrollo sostenible.

3. Permite una economía circular, ya que contempla el reciclaje de productos resultantes del proceso para darles una nueva vida útil.

El acceso a estas y otras tecnologías es posible si lo tratamos como tema de Estado, pero el camino a la solución es integral y requiere de la intervención de todos, gobierno, empresa privada, sociedad civil y por su puesto la academia. Desde Clipp aportamos iniciativas y una sólida experiencia orientada en el desarrollo de proyectos de gran impacto e importancia nacional.