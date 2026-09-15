Las ONG como innovación social en los sistemas educativos

La innovación social es una estrategia significativa para los cambios necesarios de los sistemas educativos. Muchas innovaciones en escuelas públicas son realizadas por entes privados que, generalmente, logran buenos resultados. Dentro de estos entes se encuentran las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

Estas organizaciones han hecho contribuciones trascendentes en las transformaciones en centros educativos, donde las políticas públicas no llegan ni impactan oportunamente. En el territorio panameño existen comunidades y escuelas que tienen dificultades, para cumplir los objetivos de un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad y equidad. Las necesidades son múltiples y van desde la construcción y reparaciones, los recursos educativos eficaces y suficientes, hasta docentes bien formados y comprometidos con la educación de sus estudiantes.

En el libro de mi autoría llamado “La Importancia del Docente en el S.XXI”, editado por Impreudelas (2025), se describen casos de escuelas en zonas rurales, comarcales y urbanos marginales, con problemas que reproducen la pobreza y la marginalidad social, ante carencias múltiples como infraestructuras, mobiliario escolar, tableros, tizas y borradores, Internet, computadores. También, la ausencia de libros de texto y otros materiales didácticos, la desnutrición crónica de los alumnos, las grandes distancias entre el hogar y la escuela, la falta de supervisión sistemática y orientadora. Igualmente, se registra el ausentismo de maestras y maestros por nombramientos tardíos, paros y huelgas; el uso de métodos memorísticos y la poca relación de las familias con la escuela en favor de la educación de sus hijos.

Existen malestares por una formación inicial y continua del personal docente que no se corresponde con las necesidades de aprendizaje de esta época. Todo ello influye en el bajo rendimiento escolar, la reprobación y el abandono prematuro de sus estudios en alumnos, que son de origen de sectores de población de mayor pobreza multidimensional en el país.

Otros estudiantes no pobres, tienen un desempeño escolar más elevado. Estos estudiantes, comparados con los arriba descritos, obtienen mejores resultados educativos en las pruebas nacionales e internacionales. Tienen más esperanzas en su porvenir, pues la educación que reciben sostienen esas altas expectativas en sus estudios y en la vida, así como un alto valor en su autoestima.

Esta desigualdad en las oportunidades de una buena educación, se ha mantenido durante varias generaciones, sin que los gobiernos resuelvan esta vergonzosa realidad, que les impide alcanzar un desarrollo humano sostenible para toda la población. Esta es, en gran parte, la justificación de intervención por parte de las ONG.

Estas organizaciones desempeñan roles claves en la transformación educativa como: laboratorios de innovación creando y experimentando metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje; modelos para cerrar las brechas tecnológicas y de conectividad, en zonas rurales o marginales; parcelas demostrativas en educación comunitaria y ciudadanía; experiencias modelo de educación continua de docentes con nuevos enfoques pedagógicos y herramientas digitales; nuevas formas de organización para la inclusión de estudiantes indígenas y en condiciones de discapacidad.

Además, proveen ejemplos de acompañamiento con rigor ético y científico con tutorías a docentes en sus puestos de trabajo; fomentan proyectos de construcción y reparación de infraestructuras escolares de calidad con materiales de bajo costo; procuran alimentos a la niñez escolar pobre; realizan experiencias pedagógicas para afianzar aprendizajes en matemática, lecto escritura y ciencias en escuelas pobres; impulsan modelos de comunicación entre la escuela y la familia, avanzan en tutorías donde estudiantes universitarios acompañan los aprendizajes de los alumnos de la educación básica y media; organizan espacios lúdicos que integran la sostenibilidad ambiental, las ideas emprendedoras y de negocios; ejecutan proyectos para atender la salud emocional y el pensamiento crítico.

Estas experiencias son impulsadas por ONG y fundaciones que aportan inteligencia, obras y servicios, tales como: Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa, ProEd, Fundación Gabriel Lewis Galindo, Fundación Espacios Creativos (Enlaces), Hazme Brillar, Enseña por Panamá, Casa Esperanza, Valórate, JUPA, Fundación Juan Pablo II, Fundación Jaguar, FUNDESTEAM, Fundación DEVEAUX, Futbol con Corazón

Estas organizaciones, en general, son nacionales y algunas son del exterior, que fusionan con recursos que aportan familias, empresas, fundaciones, personas que las valoran por el alto sentido social y ciudadano que tienen sus experiencias.

Existen muchas oportunidades y desafíos para estas innovaciones educativas, como son: la sostenibilidad financiera; la dependencia de recursos y donaciones a largo plazo; la escalabilidad de las mejores prácticas; la articulación que permita que el Ministerio de Educación valide y adopte algunas de estas experiencias en forma oficial; que los proyectos e iniciativas que se generen sean evaluados con relativa frecuencia y se realice la difusión de buenas prácticas educativas en el país. El país las necesita y la adopción de sus mejores innovaciones es indispensable.

Son múltiples las ventajas que ofrecen estas organizaciones para la buena educación, que se sintetizan en: la flexibilidad, metodologías activas, abordaje integral (unir salud emocional y la nutrición con el rendimiento escolar); inclusión de comunidades y poblaciones marginadas, cierre de brechas; educación adaptada a las condiciones de los estudiantes; participación ciudadana y gobernanza, empoderamiento local, voluntariado estructurado; redes de colaboración (Unión de empresas, universidades y gobiernos para un fin común); sostenibilidad y escalabilidad, eficiencia en el uso de los recursos. Trabajar juntos, Estado-ONG, aportará gran parte de las transformaciones educativas que este país ha soñado.