Los avances de la ciencia redefinen los límites de la reproducción humana

La medicina reproductiva ha evolucionado de manera extraordinaria. Hoy atendemos casos que van desde la falta de ovulación o la menopausia precoz, hasta la azoospermia (ausencia de espermatozoides en el eyaculado), pasando por complejos estudios genéticos. Cada uno de estos desafíos cuenta ahora con herramientas más precisas y efectivas.En mi práctica clínica he visto cómo la tecnología ha transformado cada etapa del proceso: desde la captación del óvulo hasta la transferencia de un embrión en etapa de blastocisto (día 5 de desarrollo), lo que ha incrementado significativamente las tasas de embarazo.