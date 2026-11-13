Los primeros cien años de la embajada peruana en el Vaticano

“Cerca de la Santa Sede no hay que esperar triunfos políticos rápidos: la política y la diplomacia de la Curia romana, contando con la inmortalidad de sus funciones, emplea para resolver sus asuntos, años, lustros, siglo” (Pedro Paulet, Revista Semanal Mundial nro. 395, Año VIII, enero 1928).

El país de los incas está a pocos días de experimentar la visita de Su Santidad León XIV, el Papa peruano, que regresa al país donde desarrolló su labor pastoral como sacerdote agustino. La oportunidad es propicia para recordar que hace cien años, en 1926, la “Legación peruana cerca de la Santa Sede” fue elevada a la categoría de “Embajada ante la Santa Sede”.

Pedro E. Paulet, un sabio multidisciplinario peruano escribió, para la revista semanal “Mundial”, un reportaje sobre la recientemente inaugurada embajada del Perú ante la Santa Sede que fuera publicado en noviembre de 1927. El texto tiene particular relevancia porque siempre se ha valorado la trayectoria de Paulet como científico olvidando, a veces, que fue también diplomático en París, Amberes y Yokohama y, como persona interesada en las relaciones internacionales, escribió “Francia y el islam” donde hizo citas marginales sobre la Santa Sede.

Respecto a las relaciones bilaterales con el Papado, Paulet señala que después de la Guerra del Pacífico (1879) la legación peruana fue conducida ininterrumpidamente, durante cerca de un tercio del siglo XIX y parte del XX, por Juan Mariano Goyeneche y Gamio, conde de Guaqui, quien con su fortuna personal sostuvo los intereses del Perú ante la Curia de Roma. Goyeneche fue reemplazado por Ricardo Rey y Boza en 1924.

Fue el entonces presidente Augusto B. Leguía quien decide, en 1926, elevar el rango de la representación diplomática peruana designando como primer embajador ante la Santa Sede a Eliodoro Romero, exministro de Justicia, exsenador y antiguo jefe de la delegación peruana ante la Liga de las Naciones en 1920. Romero cumplió su labor -durante los cuatro años de su gestión en Roma- con un objetivo específico, profundizar las relaciones con la Santa sede para favorecer una eventual intervención en la situación limítrofe -aún no resuelta entonces- con Chile.

En un esfuerzo presupuestal sin precedentes hasta ese momento, la cancillería peruana movilizó recursos para alquilar el “Palazzo del Drago” (Palacio Mattei-Albani-Del Drago) ubicado en la Vía delle Quattro Fontane nro. 20. El predio aún existe y es imponente pero ya no es más la sede diplomática peruana. “El edificio se sitúa de forma monumental en la famosa e histórica intersección del cruce de las Cuatro Fuentes (Quattro Fontane), en la colina del Quirinal. El palacio ocupa toda la esquina superior que conecta la Via delle Quattro Fontane con la Via 20 Settembre, posicionándose directamente sobre la Fuente del Arno” (Roma Live, 2026). Paulet elogia su ubicación porque está equidistante del Palacio del Quirinale, entonces residencia del Rey de Italia, y del Ministerio de Guerra y afirma que “en esos suntuosos salones donde todo peruano es recibido con los brazos abiertos [...] son el puesto inmediato de nuestra diplomacia ante el mayor poder espiritual del mundo”.

Mientras tanto, los Monseñores Serafino Cimino (1926-1928) y Gaetano Cicognani (1928-1936) eran nombrados consecutivamente Nuncios en el Perú por el Papa Pío XI. Cimino era franciscano y sirvió en la diplomacia vaticana previamente en México donde el gobierno anticlerical de entonces no le había permitido el reingreso cuando circunstancialmente viajó a los Estados Unidos para un tratamiento médico. Cicognani había sido Nuncio Apostólico en Bolivia en 1925 y, después de su misión en el Perú, pasó a ser Nuncio Apostólico en Austria (1936-1938) y España (1939-1953) donde “fue uno de los impulsores del XXXV Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Barcelona en 1952” (Portavella, 2010).

Cicognani destacó en el Perú por su constante apoyo al establecimiento y fortalecimiento de la Universidad Católica del Perú (hoy, PUCP). Su labor fue reconocida en una masiva ceremonia que le tributaron las autoridades de la universidad el 3 de setiembre de 1936. “A este homenaje concurrieron representantes diplomáticos -Chile e Italia-, destacadas personalidades de nuestro mundo social, las autoridades, catedráticos y alumnos de la Universidad y los miembros de la Acción Católica. Hicieron en ella uso de la palabra el Rector de la Universidad, Padre Jorge Dinthilac, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. José F. Aramburú, a nombre del claustro, y el Dr. César Arróspide de la Flor, presidente de la Acción Católica Peruana, a nombre de ésta” (PUCP, 1936).

El golpe de Estado del comandante Sánchez Cerro contra el presidente Leguía en 1930 significó la abrupta interrupción de la misión de Romero que fue cesado en el cargo. Armó bártulos y permaneció en Roma solo lo suficiente para entregar la embajada a su sucesor, Paolo Mimbela, falleciendo poco después en junio de 1931 debido a una dolencia cardiaca.

Así, hace cien años, en un mundo que mesuraba los gestos diplomáticos, con el establecimiento de una embajada plenipotenciaria, el Perú mostraba ante la comunidad internacional que la Santa Sede era un eje de primera importancia para la política exterior peruana de aquel momento.