Prepararnos para un clima cambiante es ineludible

El agua para cocinar, los alimentos de la familia y el aire que respiramos conectan el clima con nuestra vida cotidiana. En Panamá, hablar de temperaturas más altas y cambios en las lluvias exige mirar estas necesidades. La discusión debe llegar al hogar y al trabajo, a las decisiones de gobierno nacional y locales, empresas y sector financiero: cómo prepararnos, proteger la salud y mantener la producción.

Según la OMM, en los últimos doce años, se han tenido, los más cálidos desde que hay mediciones directas. Este año (entre enero y septiembre), la temperatura media global fue aproximadamente 1.47°C por encima de la media preindustrial. Esto significa que el planeta fue, en promedio, más caliente que antes de la industrialización; no que cada localidad aumentara exactamente esa temperatura. A este calentamiento provocado por las actividades humanas, se suma “El Niño”, un patrón climático natural y cíclico que altera las temperaturas y las lluvias. La OMM, NOAA y COPERNICUS, en su boletín de noviembre coinciden en confirmar que el mes de octubre ha sido el mes más caliente en la atmosfera y el mar desde que se tiene registro.

La OMM, advierte que su intensidad podría agravar los fenómenos extremos en 2027. Sequías extremas, lluvias abundantes y episodios de calor requieren preparación según las condiciones de cada territorio. Una advertencia mundial debe traducirse en decisiones locales, sin confundir un riesgo con un daño inevitable.

La salud ocupa un lugar central. El informe Lancet Countdown 2026, relaciona la quema de combustibles fósiles y el cambio climático con unos 3.3 millones de muertes anuales por contaminación del aire exterior y calor extremo. Es una cifra mundial. Su significado es concreto; las decisiones sobre energía, prevención y protección ambiental también deben considerar la salud de las personas.

Para Panamá y el Arco Seco (en especial), la disponibilidad de agua merece atención. La sequía extrema señalada para la región centroamericana amenaza la seguridad alimentaria, es decir, el acceso suficiente y estable a los alimentos. La disminución de la cantidad y calidad de agua disponible para consumo y producción obliga a pensar conjuntamente en los hogares y en quienes producen nuestra comida. Prepararse, requiere considerar ambas necesidades.

También pueden cambiar los riesgos de enfermedades transmitidas por agua y por vectores, organismos como los mosquitos y roedores que transmiten enfermedades como el cólera, la malaria, el dengue y hantavirus, se incrementa el riesgo de picaduras o mordeduras de alacranes, escorpiones y serpiente, es importante reforzar la prevención y la vigilancia. El cuidado del agua y la atención a las orientaciones sanitarias deben formar parte de la preparación comunitaria.

La calidad del aire merece igual atención. El humo de incendios en bosques, plantaciones, herbazales y rellenos sanitarios contribuye a deteriorarla. Por eso, la respuesta local debe incluir prevención de incendios y coordinación entre autoridades ambientales, sanitarias y municipales. Agua, alimentos, aire y salud necesitan una planificación conjunta, con responsabilidades claras y recursos para actuar.

¿Qué corresponde hacer? En el hogar, cuidar el agua y seguir las recomendaciones oficiales. En las comunidades, organizarse para comunicar necesidades y participar en medidas preventivas. Las instituciones deben convertir las advertencias en planes comprensibles, explicar sus responsabilidades y coordinar su ejecución. La información tiene que permitir que las personas sepan cómo actuar.

Las empresas, deben incorporar los riesgos climáticos en sus decisiones de inversión y operación (tomando en cuenta, el agua, la producción y la salud de sus trabajadores). En las políticas públicas, se debe sostener este esfuerzo a través de la adaptación, que consiste en prepararse para los efectos del clima y mitigación, que significa reducir las emisiones que provocan el calentamiento. Ambas requieren inversión sostenida.

António Guterres, ha advertido sobre la llegada de un episodio intenso de El Niño a un planeta ya sobrecalentado. La respuesta debe ser anticiparse con acciones que puedan ejecutarse y evaluarse. Para Panamá, eso significa dar contenido local a la preparación; identificar necesidades, asignar recursos y mantener la cooperación entre comunidades, instituciones y empresas.

Invertir en adaptación ofrece una oportunidad para proteger el bienestar, construir una economía más productiva y resiliente, que este mejor preparada para resistir dificultades. Esa prosperidad requiere decisiones deliberadas. Cuidar el agua, prevenir riesgos sanitarios y preparar la producción son tareas que deben entrar en los presupuestos y en la gestión cotidiana.

Actuar desde lo local es una manera concreta de empezar.