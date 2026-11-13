No hay reyes: la indignación que le allanó el camino a los demócratas

La protesta de marzo de 2026 no fue una moda pasajera: fue el síntoma de un malestar que los demócratas supieron convertir en votos. En marzo de 2026, millones de estadounidenses salieron a las calles con carteles caseros, niños a cuestas y una consigna que se repetía en todas las esquinas: “No Kings” no fue un exabrupto. Fue la expresión de un pueblo que se negó a aceptar la corrupción y la tentación absolutista como precio inevitable del poder”.. Era lo que mucha gente sentía: que el poder se había vuelto demasiado grande, demasiado arrogante y demasiado parecido a una monarquía.

Me quedé estupefacta. Pensé en las monarquías absolutas que surgieron en Europa Occidental durante la Edad Moderna, a partir de los siglos XV y XVI, tras la crisis del sistema feudal. Pensé también en Luis XIV y su “El Estado soy yo”, ese monarca que concentraba los principales poderes sin contrapeso alguno. Me parecía inconcebible en pleno siglo XXI. Pero estaba pasando: una protesta contra la tentación absolutista en Estados Unidos. Ese malestar no nació de la nada. Una encuesta de Gallup publicada en septiembre de 2026 confirmó que el 89 % de los adultos estadounidenses considera que la corrupción está generalizada en su gobierno, el nivel más alto registrado por la firma en los últimos veinte años. Lo llamativo es que ese rechazo no era patrimonio de un solo partido: incluía a demócratas, independientes y también republicanos. Cuando el enojo por la corrupción deja de ser bandera de oposición y se vuelve convicción compartida, “cuando eso pasa, la política deja de ser un asunto de élites”.

A mi modo de ver, ese desencanto fue el punto de partida del revés republicano en las elecciones de medio término. Los demócratas no se quedaron en la calle: articularon la consigna “No Kings” en una campaña basada en la transparencia, los contrapesos ejecutivos y el respeto institucional. En las pancartas también aparecía el lema “Vote Early”, una forma directa de canalizar la protesta hacia el voto anticipado. Y así ocurrió: “En mi familia algunos votaron antes. No sé si eso explica una elección, pero sí muestra que el mensaje llegó a gente que normalmente no se moviliza”.

Ese discurso de fiscalización, rendición de cuentas y equilibrio en el Congreso resonó porque partía de un diagnóstico que las urnas terminaron por validar. Según un sondeo de Harris para The Guardian, la corrupción en el gobierno fue la segunda mayor preocupación de los votantes, superada solo por el costo de vida. Además, un 76 % de los ciudadanos percibía que los funcionarios buscan enriquecerse antes que el bienestar de la gente común. Con esos números, una propuesta centrada en el control y no en falsas promesas tenía sentido.

Para América Latina, y para Panamá en particular, la lectura es sencilla: las democracias no se salvan solas. Se salvan cuando la gente recupera la calle, el voto y la palabra. El “No Kings” fue un movimiento muy original. Fue la expresión de un pueblo que se negó a aceptar la corrupción y la tendencia hacia el absolutismo, como precio inevitable del poder.